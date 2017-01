Syrisk zumba i Linnéhallen

Arrangemanget, som tog sin början förra året, föddes varken via något statligt organ eller riksidrottsförbund. Det var två lokala föreningar, Älmhult handboll och Älmhult Beasts Basketball som gjorde gemensam sak. Och med egna medel, dessutom.

Den gångna söndagen gjorde klubbarna det igen. De bjöd in nyanlända och flyktingar från tre HVB-hem plus allmänheten till en träff i integrationens tecken.

Ha roligt

Så det bjöds på test av spel med hand- och basketboll i Linnéhallen. Därtill fick deltagarna mat och en designad t-shirt.

– Fast i år har kommunen hjälpt till, berättade Peter Engblom, tränare för två av handbollsklubbens lag.

Att hyra in bussar, betala hallhyra och bjuda på mat kostar ju en slant.

– Tanken är att vi ska köra det här varje år. Man blir sporrad att göra det igen. Men det får inte bli en stor grej utan mer en dag att ha det roligt.

Emmas flitiga fötter

Denna gång var det inte enbart bollsport på programmet. Två systrar, bördiga från Syrien men numera boende i Emmaboda, lockade med zumba-dans.

– Jag var fitness-instruktör i Damaskus innan jag flydde, berättade Reham Dakoury, den äldsta av dem.

Hon, och systern Raghad, har blivit medlemmar i Emmas flitiga fötter på orten, och startat kurser.

– Nu kommer fler och fler svenskar till oss. Det är jättekul!

En landsman till dem, Hazem Al-Kirawan, var en som höll i basketspelet.

Basket är stort

Till skillnad från handboll är just basket stort i Mellanöstern.

– Det är den andra eller tredje största i Syrien och troligen också i Irak. Och libaneserna är jätteduktiga, de har till och med slagit Frankrike, berättar Hazem, som nu bor och jobbar i Virestad,

Han, civilingenjören som flydde när han fick en inkallelseorder från armén, gillar satsningen.

– Ball do not need any language.

En artist

Fast även om bollspråket är internationellt så krävs det lite övning.

Det visade han själv prov på när han forcerade fram och rundade en prova-på-spelare med en basketboll i varsin näve (och hann med att göra en så kallad tunnel dessutom).

Nu är han tränare i Älmhult. Och det är en sport som ordentligt börjar bli integrerad på orten.