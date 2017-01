Terraza-Rolf har gått ur tiden

Den 5 januari somnade Rolf Hansson, Rataryd, (Terraza-Rolf) in, efter en kort tids sjukdom. Närmast sörjs Rolf av familjen Ola, Pär, Linda, Frida och Pia Hansson, samt sambon Anne-Maja Hjalmarsson.

Det råder stor sorg i familjen då Rolf endast 60 år gammal gått ur tiden. För Ljungby var Rolf Terraza-Rolf, för vännerna var han Roffe och för barn och barnbarn en varm pappa, morfar och farfar.

Rolf var en man med många järn i elden som aldrig satt still, ständigt igång med nya projekt som hade en förmåga att bara växa och växa. Några ord som alltid varit återkommande om Rolf är orden aktiv, arbetssam, levnadsglad, generös, snäll, rolig, tidsoptimist och oerhört mån om sin familj.

Fårbonden Rolf

I Terrazas Bistro träffar Smålänningen familjen Hansson som understryker just Rolfs iver i allt han gjorde. De 13 fåren i Rataryd som snart blev till 300, dit folk kunde komma som ett utflyktsmål och handla både kött, skinn och pärlplattor skapade av barnen. De berättar också om när han samlade ihop hela byn att få måla just fårens ladugård där motiven var just får, uppskissade av konstnären Thomas Alm som en grund att måla efter. Maten som serverades denna dag i Rataryd var egenlagad rödbetssoppa.

Så tog får-eran slut och året var 1993 då Rolf och Pia Hansson började driva Hotell Terraza och därigenom blev Hanssons med hela Ljungby. Det hände mycket runt i kring Rolf tack vara hans ambitiösa sida och mycket av det fick också Ljungbys befolkning vara med och ta del av. Några exempel är Top Fun då Hotell Terraza plötsligt förvandlades till ett flygplan med allt tillhörande ett sådant. Mellan flygplansstolarna och flygvärdinnorna utspelades en show för gästerna. En show som även Rolf hade lagt sina fingrar på.

Ljungbydagarna föds

Rolfs signum var att alla skulle vara med och delaktiga. Det var också i den andan som starten till Ljungbydagarna började med Hotellets kräftnatta. I Rataryd pågick det i samma veva en karneval och i Ljungby en kulturnatta. Några samtal senare var det första fröet till Ljungbydagarna sått och idéerna bara växte och växte, för det var sådan som Rolf var.

Rolf var även en eldsjäl i Rotary och det var på hans initiativ under hans tid som president som ”Våra barn” skapades. En insamling där pengarna gick till barn som levde under sämre förhållanden. Ett initiativ som levt vidare sedan dess.

Så var det Vasaloppstiden då Rolf samlade ihop vännerna för att åka och det blev hela tio lopp för Rolf. Liksom tiden då Rolf skulle bygga en lekstuga till barnen. En stuga som blev större och större och så avancerad att den istället blev en gäststuga.

Så småningom kom barnen att ta över och driva hotellet vidare, men med Rolf med på en hörna ändå. Men inte för mycket då Rolf var en antingen-eller man, han gick all-in för att sedan släppa och gå vidare all-in i ett nytt projekt. Då fick istället kyrkokören och trädgården allt fokus, all-in och snart fanns det en ”Engelsk park” vid Rolfs hem i Rataryd, där egenodlat grodde och ofta hamnade på matbordet.

Rolf lever vidare

Nu lever Rolf vidare i sina barn Pär, Ola, Linda och Frida och barnbarnen Theodor, Lovis och Ludde som liksom barnen kan varje skrymsle på hotellet. Senast som Rolf figurerade i Smålänningen så var det då Ola, Pär och Linda Hansson blev prisade på Kanngalan för Årets initiativ. Det var en stolt pappa Rolf som uttryckte sin glädje över att barnen har velat föra allt vidare trots att de sett vilket slit och arbete det kunnat vara.

När barnen får frågan om vad deras far Rolf var för dem så är de eniga om orden.

– Pappa var trygghet, lugn och glädje. Han skrattade alltid och såg alltid till allas bästa.

Var än Rolfs själ befinner sig nu så lever han vidare genom sin familj, sin livskamrat Anne-Maja, sin släkt och sina vänner, i det han gjort och i det han var. Hans röst i kyrkokören sitter kvar i väggarna i Angelstads kyrka, liksom hans egna skratt ekar vidare hos alla som minns. För så länge vi minns någon vi älskar och älskat så dör de aldrig helt.

När Linda Hansson fick veta att pappa Rolf var sjuk så skrev hon en egen sång till honom. En kärleksförklaring och hyllning till Rolf på hans 60 års dag. ”Lilla ungens dröm”. Den finns att höra på Youtube.