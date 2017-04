Torpa IF föll med uddamålet borta mot Hjortsberga Fotboll Det blev en uddamålsförlust för Torpa IF i bortamatchen mot Hjortsberga på lördagen. Laget förlorade med 3-4 (1-4) i division 5 Småland sydvästra. Målskyttarna bakom segern var Johan Nilsson 3 och Mikael Jonsson. Johan Brorsson, Andreas Palm och Reza Yavari gjorde målen för Torpa IF. Efter två matcher har Hjortsberga nu sex poäng medan Torpa IF är utan poäng. Nästa motstånd för Torpa IF är Norrhult. Lagen möts onsdag 26 april 19.00 på Skogsängen.