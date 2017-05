Torpa IF tappade ledning och förlorade Fotboll Torpa IF hade ledningen i halvtid i matchen mot Växjö Norra på bortaplan i division 5 Småland sydvästra. Men laget tappade spelet i andra halvlek och förlorade med 2-3 (2-1) i torsdagens match på Åbo Idrottsplats. Målskyttarna bakom segern var Alen Maslic 2 och Nicolas Paredes Inostroza. Faisal Noori och Naim Peci gjorde målen för Torpa IF. Torpa IF har haft en tuff start på säsongen och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Växjö Norra har tolv poäng.