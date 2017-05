Torpa IF vann - efter Linus Strömgrens målkalas Fotboll Linus Strömgren stod för hela fyra mål när Torpa IF slog Angelstad på hemmaplan i division 5 Småland sydvästra. Till slut blev det 5-1 (3-0) till Torpa IF. Andreas Palm gjorde också ett mål för Torpa IF, enda målskytt för Angelstad blev Martin Henrysson. Torpa IF ligger på nionde plats i serien efter matchen, medan Angelstad är kvar på tolfte plats.