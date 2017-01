TV: De vann Intersport Cup

Grupp 1: 1) Ljungby IF, 10 poäng, 2) Guddarps IF, 10, 3) Kånna IF, 6, 4) Ryssby IF, 3, 5) A..

Fakta: Resultat från Intersport Cup

Grupp 1: 1) Ljungby IF, 10 poäng, 2) Guddarps IF, 10, 3) Kånna IF, 6, 4) Ryssby IF, 3, 5) Angelstads IF, 0.

Grupp 2: 1) Lagans AIK, 12 poäng, 2) Torpa IF, 9, 3) Nissafors IS, 4, 4) Ljungby junior, 3, 5) Dannäs/Hånger, 1.

Grupp 3: 1) Markaryds IF, 7, 2) Häradsbäcks IF, 7, 3) Horda AIK 5, 4) Lidhults GoIF, 5, 5) Liatorp/Eneryda IF, 2.

Grupp 4: 1) IFK Grimslöv, 12, 2) Agunnaryds IF, 9, 3) Hamneda GoIK, 4, 4) Simlångsdalens IF, 4, 5) Hjortsberga IF, 0.

Kvartsfinaler: Ljungby-Häradsbäck 1-0, Lagan-Agunnaryd 3-0, Markaryd-Guddarp 0-2, Grimslöv-Torpa 1-2.

Semifinaler: Ljungby-Lagan 3-0, Guddarp-Torpa 2-0.

Match om tredje pris: Lagan-Torpa 2-1.

Final: Ljungby-Guddarp 2-1 efter förlängning.