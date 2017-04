Uddamålsförlust för Torpa IF mot Norrhult Fotboll Torpa IF fick till slut se sig besegrat av Norrhult i matchen på Skogsängen på onsdagen. Matchen i division 5 Småland sydvästra slutade 2-3 (0-2). Naim Peci och Axel Palm gjorde målen för Torpa IF, medan Joakim Jakobsson blev tremålsskytt för gästerna. Torpa IF har haft en tuff start på säsongen och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Norrhult har sex poäng.