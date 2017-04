GameScore heter musikprojektet, där elever och lärare på Kulturskolan medverkar. Nu får allmänheten med fri entré ta del av på resultatet på onsdagskvällen.

Det blir den första konserten i Ljungby med enbart datorspelsmusik, åtminstone i de lite större sammanhangen.

– Det har visats konserter på tv med datorsmelsmusik, och nyligen hade man på tv en hel temakväll om spelmusik. Genren har ju utvecklats mycket, berättar Kjell Klaesson på Ljungby kulturskola. Från den första spelgenerationens blip-blop - med bara enkla ljud, kan man nu anlita hela symfoniorkestrar för att spela in datorspelsmusiken. Och det finns kompositörer som bara sysslar med datorspelsmusik, till exempel japanen Kondo.

Under Kjell Klaessons ledning har elever och lärare på Kulturskolan gripit sig an datorspelsmusiken med stort intresse, och nu är det alltså dags för en stor konsert.

Det blir musik med små grupper som duo och trio till stora orkestrar.

– Alla arrangemangen har våra elever och lärare skrivit själva. Visst finns det färdiga arrangemang, men de är oftast gjorda för stora orkestrar, och passar inte för vår konsert.

Under konserten på Grand kommer det att framföras musik från dataspelen The last of us, Undertale, WOW, Sega Megagolf, Metroid, Mirrors Edge, Portal, Zelda, ori and the blind forest, Fallout, Assasins Creed och Super Mario.

– Om några i publiken vill förhöja stämningen och komma utklädda till något som har anknytning till spelmusikvärlden eller datorspel blir vi glada, säger Kjell Klaesson.

Vill du höra ett exempel på den datorspelsmusik som framförs kan du klicka på en liten film på www.smalanningen.se. Filmen är från en repetition på kulturskolan för några dagar sedan med trion Tobias Andersson samt Agnes och Ylva Salomonsson .