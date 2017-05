Hallå där, Magnus Blom, Smålänningens travtippare. Följde man ditt V5-förslag till Halmstadtravets lunchtrav prickade man in alla rätt. Grattis! Var det svårtippat?

– Tackar. Nej, det var hur lätt som helst... Allvarligt måste man ha tur för att vinna och det hade jag den här gången.

Du valde att spika Panther Face i V5-1 och sedan garderade du upp resterande lopp. Hur gick tankarna kring detta?

Den rätta V5-raden V5-1: 1 Panther Face 3,01 7895/69 V5-2: 2 Peakadilly 1,44 7209/76 V5-3: 9 Staro King of .. Den rätta V5-raden V5-1: 1 Panther Face 3,01 7895/69 V5-2: 2 Peakadilly 1,44 7209/76 V5-3: 9 Staro King of Rock 69,05 35,89/15395 V5-4: 10 Chiquitita Diablo 4,09 19,72/28016 V5-5: 9 Cobra Vici 2,37 11,40/48473 Omsättning: 850142. Antal system: 19548.

– Panther Face hade en seger på 17 starter, men den fick jag känsla för efter att ha kikat i lopparkivet. Han stod ensam på start i ett långlopp och jag räknade med att han skulle leda hela vägen. Och han motsvarade förväntningarna till 19 procent. En perfekt start.

Du garderade sedan favoriten i V5-2, Peakadilly.

– V5-2 vann favoriten, som jag hade garderat. Han var dock inte i förlustfara. Då var man lite sur eftersom värdet vara var 76 spänn.

– Men i V5-3 hade jag röta. En strykning gjorde att jag fick in Staro King of Rock på systemet. Körande Yngve Wallgren vann tre lopp förra året, men den här skrällen måttade han in och vann på bästa Örjan Kihlström-manér till målfotovinst och 69 gånger pengarna. Streckad på mindre än en procent. Värdet steg till drygt 15 000 kronor så pulsen steg en aning.

Ett annat svårtippat lopp var V5-4 med orutinerade treåringar. Där prickade du in segraren Chiquitita Diablo. Kommentar till det?

– I V5-4 blev det en duell mellan far och son Untersteiner där Peter höll undan för Johan med knapp marginal som gjorde att värdet hoppade upp till drygt 28 000 kronor.

– I sista avdelningen var tre streck var markerade. En försvann i starten, men de övriga två slogs om segern. Måltvåan, som var slagen med en halv, hade dock gett drygt 103 000 kronor tillbaka. Så ur den aspekten var det lite synd, men jag ska inte klaga.

Hur ska du följa upp detta? Redan på måndag är det dags för ny V5-omgång på Halmstadtravet. Vinnarstreak på gång?

– Det är så inom travet. Ibland kan det dröja evigheter innan det slår till. Förhoppningsvis har formen anlänt, för det är ju spännande travveckor framöver. På lördag är det V75 med Jackpot i Gävle och på måndag nya tips till Halmstad. Helgen därpå elitloppshelgen på Solvalla med två Halmstadhästar i elitloppet. Det är stort.

Till sist, följde du själv ditt egna tips?

– Jag hade inte lämnat in det själv, men däremot hade jag en tiondel i ett andelssystem. Får se om det blir någon tårta idag.