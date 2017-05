D10: 1) Matilda Söderberg, OK Skogsfalken, 25.49, 4) Linnéa Sandström, OK Älme, 40.00, 5) ..

Fakta: Lokala resultat i Vårtävlingen

D10: 1) Matilda Söderberg, OK Skogsfalken, 25.49, 4) Linnéa Sandström, OK Älme, 40.00, 5) Lisa Johnsson, FK Finn, 1.00,24.

D12 Kort: 1) Josefine Lindberg, FK Finn, 29.43.

H12: 1) Hjalmar Axelsson, FK Göingarna, 23.04, 3) Hugo Martinsson, FK Finn, 29.20, 5) Anton Karlsson, do, 39.13, 6) Albin Tagesson, do, 49.00.

D14: 1) Ella Söderberg, OK Skogsfalken, 33.38, 6) Fredrika Kindlundh, FK Finn, 52.15, 7) Linnea Andersson, do, 1.07,44, 8) Fanny Carlsson, do, 1.08,25.

H14: 1) Linus Vernström, Ronneby BK, 28.20, 5) Philip Martinsson, FK Finn, 49.23.

D45: 1) Josefine Albinsson, OK Skogsfalken, 39.30, 4) Ann-Sofie Brink, Markaryds FK, 47.07.

D50: 1) Marie Olsson, Örkelljunga FK, 41.02, 3) Marita Filipsson, Markaryds FK, 51.32.

H50: 1) Tomas Westlund, OK Pan-Kristianstad, 40.29, 2) Joel Rydström, FK Finn, 41.31, 13) Håkan Karlsson, do, 48.25.

H60: 1) Håkan Lindberg, OK Vilse, 34.54, 3) Carl-Johan Roubert, FK Finn, 43.38.

H65: 1) Agne Bengtsson, OK Kompassen, 39.56, 14) Bernt-Ove Karlsson, FK Finn, 58.58.

D70: 1) Birgitta Olsson, Ronneby OK, 33.58, 5) Helen Andertoft, Markaryds FK, 41.03.

H70: 1) Leif Sandgren, Frosta OK, 36.26, 8) Göran Svensson, FK Finn, 46.39, 13) Ebbe Malm, Markaryds FK, 1.02,26.

U1: 1) Edvin Nilsson, Oskarströs OK, 18.09, 3) Johan Sandström, OK Älme, 21.47, 5) Theodor Svärd, FK Finn, 24.55, 6) Lovisa Lexell, do, 26.04.

U2: 1) Nils Marion, OK Älme, 25.55, 2) Max Andersson, do, 25.56, 5) Emmy Ellbring, FK Finn, 33.24, 7) Lova Elving, do, 39.27, 8) Eszter Ilyes, do, 40.38.

Öppen motion 2: 1) Max Andersson, OK Älmhe, 40.45, 2) Nils Marion, OK Älme, 40.47, 3) Christina Jonsson, FK Finn, 1.18,00.

Öppen motion 3: 1) Anneli Wihlborg, OK Gynge, 32.48, 2) Isac Lindberg, FK Finn, 33.03, 3) Maria Lindberg, do, 33.09, 5) Frank Carlsson, FK Finn, 37.00, 9) Carina Svensson, Markaryds FK, 40.06, 13) Sven-Åke Andertoft, do, 43.16, 18) Lina Lexell, FK Finn, 48.10.

Öppen motion 4: 1) Knut Lange, OK Älme, 53.29.

Öppen motion 5: 1) Carl Svensson, FK Finn, 37.30, 18) Bertrand Marion, OK Älme, 1.01,45, 19) Anja Marion, do, 1.01,46.

Öppen motion 7: 1) Ola Söderberg, OK Skogsfalken, 25.39, 13) Carolinbe Persson, FK Finn, 39.23, 22) Lena Strand, Markaryds FK, 44.25.

Öppen motion 8: 1) Henrik Bengtsson, Falkenbergs OK, 34.04, 4) Tobias Svensson, FK Finn, 36.45, 12) Martin Gummesson, do, 43.12, 16) Bengt-Åke Jonasson, do, 44.16.

Öppen motion 9: 1) Lucian Semeniuc, FK Finn, 49.29.