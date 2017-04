– Ja han har blivit ett stående inslag här, berättar rektor och förskolechef Katarina Svensson.

Eftersom skolan är väldigt inriktad på naturen så är det kanske det som lockar den befjädrade gästen.

Sammanlagt så är det 45 barn som under vardagarna tillbringar sin tid just här. Fler elever är på väg in, som också kommer att lära känna Babba, Bibbi och Bobbo samt Dadda, Diddi och Doddo. Det är namnen på Babblarna som är populära figurer i undervisningen för de mindre barnen på Gläntan.

Lärare på skolan berättar om Babblarna som även lär ut teckenspråket jämte det vanliga språket. Men kommer det en traktor utanför fönstret på blir det uppehåll i undervisningen. Den är alldeles för intressant för att låta rulla obemärkt förbi.

Myror är intressant

För att inte tala om myrvägen mellan träden, där kan barnen lägga sig raklånga för att bara beskåda myrornas flitiga väg fram och tillbaka.

De barn som tillbringar sina dagar på Lingbygdens friskola kommer förutom från bygden, även från Kånna, Hamneda och Ljungby. Varje vecka turas de om att med Kånna ha öppen förskola, vilket skapar en gemenskap mellan byarna.

Någon som är på besök denna öppet hus-dag är Raffe räv och Raffe är generös med kramar.

Men dagen ger mer än så, är man sugen på en pannkaka så får man en alldeles nygräddade och det går också att äta grillat vikingabröd.

I en av lektionssalarna hänger konstverk som eleverna gjort och i samma sal är det uppbullat med hembakat. Pengarna som kommer in för detta går till en klassresa till Göteborg.

Experiment är kul

Andra spännande saker händer i ytterligare en sal. Där är det experimentstund och lampor tänds med hjälp av sladdar och batterier. Eleverna visar att ballonger inte alltid är vänner med varandra om man gnuggar en av dem i håret. Och så visas hur man faktiskt kan skapa en vinkelslip i miniatyr av papper, sladdar och ett batteri. Så pass bra att den kan såga i papper.

Att barnen trivs på skolan blir bevisat genom att Vilhelm Andersson som faktiskt slutat där, nu ska göra sin praovecka på sin gamla skola.

Rektor Katarina Svensson visar runt och berättar också att de nu ska ha möte och kanske i framtiden kunna få uppfylla en liten dröm genom att skapa ett utomhusklassrum.

Med tanke på läget så kan eleverna kanske en dag plugga både matte och svenska och under tiden ha sjöutsikt.