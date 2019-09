För att man ska kunna arrangera dessa tävlingshelger med cirka 1 600 starter krävs det massvis av ideella krafter. Våra funktionärer är väldigt viktiga för ridklubben och utan deras jobb går det inte att arrangera sådana här tävlingar.

Först ut var hösthoppet för häst under helgen 13-15 september med cirka 800 starter. Klasserna arrangeras från regional till nationell nivå, med högsta klassen på 1,45 m. Ljungby ridklubb hade flera deltagare under helgen där det började bra redan första dagen där Tilda Larsson och hästen Cool Clover red felfritt i en klass över 1,20 m och tog en fin placering.

Peter Svensson och hästen Balthazar svarade upp lördagen och tog en bra placering även här i en klass över 1,20 m. I unghästklasserna som rids i bedömning B så red Jenny Karlsson och Jennie Uleskog flera felfria ritter. Helgens huvudklass över 1,45 m vanns av Andrea Persson från Österlens ridklubb som tog hem första vinsten på 10 000 kronor.

Den gångna helgen 20-22 september har det arrangerats en av landets största ponnytävlingar med cirka 800 starter. Det har bjudits på toppensport med fina banor och med Tomas Lennartsson från Ljungby ridklubb som banbyggare. Domare under helgen har varit Smålands ridsports ordförande Kerstin Hultqvist.

Under helgen reds bland annat olika kvaltävlingar. Kval till Prins Carl Philips Pris där finalen rids inför fullsatta läktare på Friends Arena i samband Sweden International Horse Show senare under hösten. Kval till Borås Ponny Grand Prix med final under februari 2020.

Foto: Privat

Representanter från Ljungby ridklubb under helgen var Tilda Larsson och Hanna Ekenberg. Tilda gjorde första starten i en LA klass med sin D-ponny Kilmacduagh Lady och red både snabbt och felfritt och tog en bra placering bland 44 startande. I sista klassen över 1,15 m för häst så gjorde både Tilda och Hanna fina ritter som dock inte räckte till någon placering.

Tilda och hästen Cool Clover red sista klassen under lördagen en hoppning för häst över 1,20 m. Tilda gjorde här en superrunda och tog en mycket fin fjärdeplacering. I och med denna placering så plockade Tilda även fina poäng till Jönköping Horse Show där hon kvalar till Silver cupen. Jönköping Horse show är en tävling där både amatörer och elit tävlar på Elmia mässområde i månadsskiftet oktober/november.

Avslutningsdagen reds sista klassen över 1,25 m för häst. Här fick Tilda en snöplig placering precis utanför placering efter en snöplig rivning i omhoppningen. Tidigare Ljungbyryttaren Alicia Larsson red i samma klass både snabbt och felfritt och tog en fin fjärd plats.

Hösttävlingarna är inte riktig slut än utan vecka 40 då är det dags för dressyrhästar att inta Ljungby ridklubb.