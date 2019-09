I Sunnerboklassikern ingår de fem löpartävlingarna Annelundsrundan (Ljungby), Hallarydsloppet (Hallaryd), England runt (Markaryd), Festivalloppet (Strömsnäsbruk) samt Elmeloppet (Älmhult).

För att klara klassikern och få en medalj krävs det att man fullföljer fyra av de fem deltävlingarna. I år var det 75 löpare som fixade den bedriften.

Här är namnen på alla 75 deltagarna som klarade Sunnerboklassikern 2019.

Aditya Wankhede, Elmhults Sport Club, Akshaya Elamaran, Elmhults Sport Club, Anamika Arya, Elmhults Sport Club, Annika Larsryd, Piggelin Region Kronoberg/Ljungby, Anton Lindholm, Elmhults Sport Club, Anton Petersson, Strömsnäsbruk, Åsa Gunnarsson, Elmhults Sport Club, Babak Lindberg, Genarps IF, Carl-Gustaf Ivarsson, FK Snapphanarna, Ängelholm, Daniel Salomonsson, Fjärholma cementgjuter, Elamaran Police, Elmhults Sport Club, Elias Jonsson, Hallaryds IF, Elin Uusitalo, Muodoslompolo SIF, Elina Jonsson, Hallaryds IF, Emelie Holmgren, Ljungby, Emma Westling, Växjö, Emmy Ellbring, FK Finn, Eva Nordström, Vittaryd, Felicia Petersson, Strömsnäsbruk, Fredrik Karlsson, FK Finn, Göran Rydén, Elmhults Sport Club, Gösta Johansson, FK Finn, Gunnel Johansson, FK Finn, Hariharan Sekar, Elmhults Sport Club, Inge Karlsson, Markaryds FK, Joakim Gunnarsson, Elmhults Sport Club, Johan Berkö, Anderstorps OK, Johan Runesson, 338 Småland, Johannes Engqvist, Tannsjö Vikings, Karthick Saravanan, Elmhults Sport Club, Kent Bergstrand, Värends GN, Kent Conradsson, KHK, Kent Eskilson, Unnaryd, Kerstin Nilsson, OK Gynge, Kjell Möller, FK Snapphanarna, Ängelholm, Kjell Nilsson, Visseltofta, Krister Karlsson, Växjö löparklubb, Lena Fransson, Växjö löparklubb, Lennart Nilsson, Anderstorps OK, Lina Malberg, Växjö, Linda Nilsson, Glimåkra, Lova Elwing, Ljungby Friiidrottsklubb, Madelene Schmitz, Älmhult, Maria Fagerfalk, Elmhults Sport Club, Marita Salomonsson, Strömsnäsbruk, Martin Nilsson, Helsingborgs SOK, Martina Jonasson, NonStop, Mats Salomonsson, Fjärholma Cementgjuteri, Matz Olof Johansson, Elmhults sportclub, Morgan Svensson, SK Graal, Ola Götesson, SK Graal, Ola Henriksson, Unnaryd, Örjan Carlsson, Kristianstad, Oskar Karlsson, SK Graal, Patrik Brink, Vittsjö, Pia Karlsson, Markaryds FK, Pradyumna Sathishkumar, Elmhults Sport Club, Prasanna Venkatesh, Elmhults Sport Club, Robert Långh, Ljungby, Robin Groot, Hallaryd, Roger Johansson, Pjätteryds GoIF, Roger Nilsson, Movab, Roland Johansson, Åvallen motion, Hallaryd, Sandra Elg, FK Finn, Sathishkumar Ramasamy, Elmhults Sport Club, Sofi Holmstrand, Movab, Sölve Andersson, Tånnö, Sridhar Malempati, Elmhults Sport Club, Stefan Holmgren, Emballator Lagan Plast AB, Stina Götesson, SK Graal, Theodor Svärd, FK Finn, Therese Bengtsson, Hallaryds IF, Thim Isaksson, SK Graal, Torbjörn Svendsen, Ingelstad, Wendy Groot, Hallaryd.