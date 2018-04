Det var ett väldigt bra tag sedan, men nu har det hänt. Supergruppen Abba med Jönköpingsbördiga Agnetha Fältskog släpper nytt material. Det berättar deras manager Görel Hanser i ett pressmeddelande enligt TT.

Gruppen som förutom Agneta består av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad gjorde sin sista studioinspelning 1982 och valde året efter att ta en paus. Den pausen blev väldigt lång. Förutom ett tv-uppträdande i "Här är ditt liv" 1986 har de inte gjort något gemensamt officiellt förrän nu.

Totalt handlar det om två nya låtar som gruppen har spelat in.

På Abbas officiella instagram går det att se pressmeddelandet där de berättar att "beslutet att börja med det spännande Abba avatar-turnéprojektet hade en oanad konsekvens. Vi alla fyra kände att det, efter cirka 35 år, vore kul att slå oss samman igen och gå in i en inspelningsstudio. Så vi gjorde det. Och det var som att tiden stod still och att vi bara hade varit iväg på en kort semester. En extremt glädjefull upplevelse. Det resulterade i två nya låtar och en av dem, 'I still have faith in you', ska framföras av våra digitala själva i en tv-special producerad av NBC och BBC som ska sändas i december. Vi har kanske blivit gamla, men låten är ny. Och det känns bra."

Annons

Att det skulle resultera i en återförening verkar dock inte troligt. Görel Hanser säger till Aftonbladet att "det ska vi inte räkna med, det kommer inte hända".

A post shared by @abbaofficial on Apr 27, 2018 at 4:11am PDT

Artikeln uppdateras.