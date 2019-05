Åkeriägare: ”Det har inte hänt ett jävla skit till det bättre”

Sedan starten 2015 har det EU-finansierade miljonprojektet 'Innovation Runway' hjälpt 107 länsföretag att utveckla sina produkter och tjänster.

– Jag tror att de flesta skriver under på att vi här i länet har ett stort 'know how' på material och produktionsteknik – tänk om vi kunde bli lika effektiva på att producera innovationer? säger projektledaren Carola Öberg.