Han kom till Sverige 2003 som 14-åring från klankrigens Somalia.

Efter att ha pendlat runt i fyra andra svenska kommuner, bosatte han sig för fem år sedan i Ljungby.

Just nu pluggar han matematik på distans för att bädda för vidare universitetsstudier i nationalekonomi.

Förra året tog Abdi Nuur Abdulahi steget in i politiken via Miljöpartiet i Ljungby.