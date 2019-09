Älmhults ordförande: ”Måste tillgodose medlemmarnas önskemål”

Under lördagen stod det klart att Älmhults IF fick lämna division 3 då det blev 2–2 i bortamatchen mot Råå IF. Nu bemöter föreningens ordförande Magnus Olsson kritiken från Simon Sjöfors om att han inte får vara kvar i klubben som tränare.