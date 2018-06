Anna Roberts-Gevalt är en multiinstrumentalist med bakgrund i Baltimores undergroundteatern som kan spela fiol, gitarr och banjo, och som gillar att nyfiket och omättligt blanda mellan gamla ballader och nya ljudlandskap.

Elizabeth LaPrelle å sin sida är en hyllad balladsångare med rötterna i Virginia, som bland annat var den första att vinna Henry Reed Fund stipendiet från Library of Congress när hon var 16 år gammal.

De har jobbat länge tillsammans och just nu turnerar de ihop med showen Det osynliga kommer till oss, som i fredags hade sin Sverigepremiär.

Showen fokuserar på att återge, och även att berätta om, gamla amerikanska folksånger från områden kring Appalacherna, bergskedjan i östra USA. Sånger som ibland legat bortglömda i arkiv, eller bara spelas av gamla traditionsbärare.

- Jag gillar vardagshistorier. Historier som kanske först verkar lite tråkiga, med detaljer om hur livet brukade vara på landet. Det är en utmaning i hur man ska framföra det på scen, svarar Anna på frågan om vilken typ av sånger hon främst dras till. De brukar dela upp det efteråt vem som säljer skivor och vem som tar intervjuer, och idag är det Annas tur.

- Folksånger framfördes av vanliga personer och handlade därför om vanliga personers liv, det är lite som mikro-historia. Man studerar historien genom individuella liv, små detaljer som var en del av folks vardag. Det gillar jag, säger Anna.

Kärleksballader, vaggvisor, en ballad om djävulens nio gåtor och en om Inbördeskriget var några av sångerna som blandades med berättelser om folk från tiden och om hur Anna och Elizabeth sökt efter sånger i arkiven. En av sakerna de använde på scen för att illustrera dessa balladerna och berättelserna, och som också var fokuset på deras Lördagsprogram, var så kallade Crankies. Ett slags rörligt panorama där en lång duk, den längsta de har är över 18 meter, som är kontinuerligt illustrerad, antingen pappersklipp, målad eller sydd som en sorts gobeläng, och som illustrerar sången eller berättelsen medan den rullas upp på vardera sidan runt två spolformade, vridbara pinnar (Crank betyder en vev eller att veva).

Idén fick de från en grupp kallad The Bread and Puppet Theatre, en dockteatergrupp som hade illustrerat en ballad som Anna blev tagen av. De gör alla illustrationerna själva, något som kan ta upp till flera veckor, och planeras som en film med storyboards för att få in timingen.

Utöver det bjöds det på stämsång, fiolspel, gitarr och banjo och en knastrig gammal inspelning av Margaret Shipman från 1943, som de kompade live. I slutet fick de också med sig publiken som sjöng med i refrängerna på två ballader. På så vis bjöds publiken på gamla folksånger presenterade på ett nytt och uppfinningsrikt sätt.