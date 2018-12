2 januari: Det är nu klart att alla elever i åk 6–8 redan under våren 2018 ska få en egen dator att använda för studier såväl i skolan som hemma. – Tidigare har det mer varit upp till varje rektors lokala satsning, men nu ska det inte spela någon roll vilken skola man går på, säger Maria Gustavsson på Markaryds kommun.

11 januari: Ett kommunalt bostadsbolag borde bildas i Markaryd, anser Socialdemokraterna. Som det är nu så byggs det för lite och särskilt gäller det i Strömsnäsbruk, där byggandet står helt still. Det berättar Joakim Pohlman (S) i en intervju.

25 januari: Nibe vill bygga till en av sina industrilokaler i Markaryd. Värmebolaget har därför ansökt om bygglov hos Markaryds kommun. Ansökan gäller en tillbyggnad på området Ässjan 1. Detta för att kunna utöka produktionen med fler tillverkningsmaskiner.



Foto: Leif Lundström

2 februari: Vuxentid är viktigt, även om man är förälder. Det tycker Anita Tykesson, Randi Litte och Ingrid Svensson som inom Traryd-Hinneryds pastorat bildat en vuxengrupp.

Annons

9 februari: Det vankas premiär för bio i Strömsnäsbruk. Markaryds drar igång filialen Markaryd Salong 2 i Folkets hus i Strömsnäsbruk med filmen filmen Fifty Shades Freed.

14 februari: I området Inre Hansens Backar kan nya radhus och en ny förskola komma att byggas nästa år. Det står klart efter att miljö- och byggnämnden beslutat att låta ärendet gå vidare till samråd.

22 februari: En person har under onsdagen häktats för attentatet i Strömsnäsbruk, efter att ett brinnande föremål kastades in i den syriska föreningens bönelokal på orten. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov mordbrand.



Foto: Leif Lundström

7 mars: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Markaryd och Kronobergs län under sin pågående Sverigeresa. Ett av besöksmålen i kommunen är störodlingen i Strömsnäsbruk.

12 mars: Det står klart att Kunskapscentrum Markaryd för andra året i rad gått vidare till finalen i Skol-SM i Juridik. I det tävlande laget finns eleverna i EK15 på ekonomiprogrammet, samt en elev från samhällsprogrammet. När finalen några veckor senare går av stapeln vinner KCM för andra året på raken.

15 mars: Det bjuds på bubbel på Stora hotellet när Årets nykomling respektive företagare prisas av Företagarna i Markaryd. Årets företagare blev syskonen Åsa och Martin Balkhed, som driver Balkheds bygg och djurfoder, och årets rookie, nykomling, blev Olivia Fritiofsson, Emil Petzén och Axel Nilsson, restaurangen Perrongen.

22 mars: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor kommer till Markaryd, där hon bland annat besöker Mellangård. ”Markaryd är absolut en föregångskommun när det gäller äldreomsorgen i Sverige”, tycker hon.



Foto: Anna H Lilliequist

2 april: De hade satsat några hundralappar - och vann 19 miljoner! Ulla Johansson och sonen Peter Johansson var två av sammanlagt sju Strömsnäsbor som hade köpt varsin andel av lottoraden.

12 april: Markarydspolisen Fredrik Ekman står på riksdagslistan för Alternativ för Sverige, som betraktas som ett nationalistiskt, högerpopulistiskt och högerextremt parti. Bland annat förespråkar partiet att man skrotar Migrationsverket.

16 april: Musiklivet i Markaryd ska få ett lyft. På Drottninggatan 54 ska ett Musikhus med musikskola, museum och konsertlokal byg­gas. ”Det är en dröm som går i uppfyllelse”, säger Benny Torstensson, som är mannen bakom satsningen.

18 april: Den nya solcellsanläggningen på kommunhusets tak i Markaryd är nu i drift, och på en display på fasaden mot Drottninggatan kan man avläsa effekten i nutid.

19 april: Björn Eschricht , 81, lurades på hundratusentals kronor och hans son Anders vill genom Smålänningen varna andra. En kvinna, som uppgav att hon samarbetade med Swedbank, hade ringt upp fadern och fått honom att uppge koden till bankdosan.





3 maj: Trafiken ställdes in för hela året. Skåne Smålands Järnvägsmuseiförening i Strömsnäsbruk tvingas ställa in all trafik under 2018 på grund av bristande hantering av dokument. Efter Trafikverkets revision så återkallade föreningen själv sitt trafiktillstånd.

10 maj: Eques Frotem, baserat i Markaryd, är bäst i landet. De tog nämligen SM-guld i tornerspel i Hässleholm. 15 000 personer i publiken tittade på när Erik Graneskog och de andra i laget presterade som bäst när det gäller.

18 maj: Kristdemokraterna i Markaryd kommer att säga nej till böneutrop om frågan blir aktuell meddelas när ämnet debatteras runtom i riket, inte minst i Växjö. Sådana utrop skulle definitivt inte vara bra för integrationsarbetet i kommunen, menar KD i Markaryd.

28-29 maj: Nazister intog Markaryds gator – under familjefesten. Nordiska motståndsrörelsen dök upp på den annars så festliga vårmarknaden. – De ställde upp sig med sin banderoll, flaggor och fanor och började dela ut tidningar, som en manifestation, berättar Joakim Pohlman (S).

29 maj: Ett nytt projekt ska förbättra äldres psykiska hälsa i Markaryds kommun. Bland annat innebär detta att personalen inom hemtjänsten ska utbildas för att se tecken på psykisk ohälsa hos äldre.



Foto: Sven-Inge Idofsson

8 juni: Snabb persontrafikstart mellan Markaryd och Halmstad på Markarydsbanan ses som viktigt för det lokala näringslivet. Omkring 180 företag i Markaryd och Hässleholm protesterar mot vad de anser vara ett sölande från Region Hallands sida.

12 juni: Det blev en festlig bal för studenterna på Kunskapscentrum. Studenterna samlades i trädgården vid Villa Ekebacken för fotografering och mingel.

25 juni – Socialdemokraterna i Markaryd vill bredda utbudet av utbildningar på gymnasieskolan (KCM) med ett omvårdnadsprogram. Det framgår av partiets förslag till budget för utbildnings- och kulturnämnden.

28 juni - Markaryd har blivit ”Årets raket” bland Sveriges alla kommuner. Det är organisationen Aktuell Hållbarhet som för tionde året i radrankar kommunerna med avseende på deras miljöarbete. - Det är jätteroligt att se att hårt arbete ger resultat, kommenterar Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande.



Foto: Mariah Lennartsson

2 juli: Bengt Germundsson i Markaryd presenterades i tidningen Dagens samhälle som den kommunstyrelseordförande i landet med det största inflytandet. "Jag tar det här resultatet med glimten i ögat", kommenterade han själv.

3 juli: En världsstjärna, violinisten Karen Gomyo, gav konsert i Tagaborg, Norra Haghult. Det var en av sommarens höjdpunkter i den lilla byn utanför Markaryd.

6 juli: Nibe i Markaryd blev majoritetsägare i det brittiska företaget CK Fires Ltd – känt under varumärket EvonicFires.

10 juli: Även Gerdmans Inredningar i Markaryd expanderade genom köpet av Runelandhs Försäljnings AB i Kalmar.

19 juli: Sommarens värmebölja resulterade i att det var fullt upp för brunnsborrarna.



Foto: Leif Lundström

1 augusti: På ett tidigare dialogmöte mellan kommunledningen och hinnerydsborna tog man fram en lista med åtgärder som skulle kunna utveckla Hinneryd. En punkt var en ansiktslyftning för badplatsen och det fick den under sommaren.

3 augusti: Den nya förvaltningen i Markaryds kommun, arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, kunde efter att ha varit igång några månader redovisa en minskning av arbetslösheten.

23 augusti: Vid en valdebatt med fokus på äldrefrågor diskuterades bland annat Ljungby lasaretts framtid och trygghetsboenden.

27 augusti: För 26 året i följd anordnades Strömsnäsfestivalen i en till form och omfång något bantad festival.



Foto: Christer Gustafsson

10 september: "Valresultatet för MP i Markaryd. region och riks känns som en chock och det är sorgligt". Det blev Nobuaki Kudos (MP) kommentar under valkvällen. Partiet riskerade, kunde vi berätta, att åka ut ur fullmäktige i kommunen.

19 september: Utredningen om den grova mordbranden i ett flervåningshus i Strömsnäsbruk gick i stå. Därför tog polisen hjälp av programmet Efterlyst i TV 3 med förhoppningen om att få in fler tips.

24 september: Lindbergs möbelförsäljning i Bjärnum upphörde. Efter fyra generationer och 118 år bestämde sig syskonen Philip Lindberg och Caroline Svensson och fadern Ingvar Lindberg att definitivt låsa den dörr som öppades år 1900. En gång var trakten ett möbelmecka med hela 34 tillverkande fabriker.

26 september: Markaryds IF är klara för division 3 efter att ha besegrat Kärda med 6-1. Liridon Bajgora stod för fyra av målen.



Foto: Leif Lundström

5 oktober: En tidigare ostraffad man häktas misstänkt för mordbranden av ett flerfamiljshus i Strömsnäsbruk. Mannen släpps senare då bevisen mot honom är för svaga.

9 oktober: Det nya ungdomskaféet Linslusen öppnade i Markaryd. Fler unga i Markaryds kommun behöver kommer till ungdomskaféet Linslusen på fritidsgården Overground.. Det tyckte Felicia Thorsén, Tuva Askemyr, Bosse Bro och Filip Johansson som driver kaféet.

16 oktober: Markaryds kommun representerade landskapet Småland på Kulturnatten i Köpenhamn. Kommunalrådet Bengt Germundsson (KD) menade att intresset för Markaryds kommun var stort.

19 oktober: Medina Hajra från Markaryd ska åka till Dominikanska republiken för att vara med i en realityshow och tävla om att bli Miss Multiverse.

22 oktober: Klagomål på buller från Ulvaryds industriområde gör att Markaryds kommun ålägger Konecranes att göra en utredning. Företaget testkör truckar på området.



Foto: Leif Lundström

28 november: Markarydsföretaget Ekamant gör ett lysande år. Under nästa år kan det komma beslut om tillbyggnad av fabriken.

20 november: Den extrema sommaren gav extremt små älgkalvar. Älgjägaren Stefan Tagesson i Hökhult, Traryd, uppmanar till maximalt jakttryck på årets kalvar.

9 november: Miljöpartiets toppnamn hoppar av och blir Sverigedemokrat. Det blir början till en serie artiklar om en intern konflikt inom partiet, som följs av fler avhopp.

9 november: Förskoleklassen på Timsfors skola har gjort en 106, 5 meter lång fingervirkning. Syftet med den var att kunna mäta hur lång skolan är.



Foto: Hannah Lundqvist

6 december: Polisens trygghetsmätning visar att boende i Strömsnäsbruk är mer oroliga att utsättas för brott än exempelvis boende i Ljungby och Älmhult. " I Strömsnäsbruk är oron lika hög som den är i Rosengård i Malmö", säger polisområdeschefen Anders Karlsson.

7 december: Region Kronoberg ska satsa minst 18 miljoner på cykelvägar i Markaryds kommun. Bland annat handlar det om en cykelväg mellan Traryd och Strömsnäsbruk, utmed länsväg 520. Av 27 förslag fick kommunen gehör för fem.

11 december: Markaryds grundskola hamnar på plats 90 av Sveriges 290 kommuner när Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämför kommunerna. Det betyder att Markaryds kommun är bäst i länet i denna jämförelse som bland annat tittar på behörighet till gymnasieskolan.

17 december: Christer Sjögren bjöd bland annat på musik av Elvis och Frank Sinatra när han gav julkonsert i Markaryds kyrka med den lokala kören. 500 personer, vilket betyder fullsatt, såg konserten.