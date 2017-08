Under eftermiddagen intar Lisa Ajax den stora scenen på festivalområdet. Den publik som redan är på plats får snart sällskap av många, många fler.

Under tiden som Cover Up Stories får fart på publiken inne i tältet så möblerades stora scenen om för nästa artistinträde. Platserna längst fram är redan upptagna, alla står liksom lite på sidan för att så många som möjligt ska komma just allra längst fram.

Högt ovanför alla huvuden syns händer hållandes mobiltelefoner, idolerna ska förevigas både på bild och på film. Skriken är öronbedövande när de kliver fram och tar de första tonerna och dansstegen, gruppen är FO&O.

Joddla med Siv välkomnas

Nu närmar sig klockan slaget för nästa gäng. Det är inget tvivel om vilka det är som förväntas komma fram ur röken och i ljuset. ”Joddla, joddla, joddla”, ordet varvas med handklapp. Nu är publiken lite äldre men mycket yngre än man kanske tänkt sig.

Joddla med Sivs populäritet även hos de yngre är tydlig. När Joddla kör i gång med buller och bång är kanske några föräldrar på plats lite glada över att de inte glömt att vara rädda om sina barns öron. De färgglada hörlurarna sållar kanske inte bort bara lite av volymen utan även en del ord ur Joddla med Sivs något speciella texter.

Publiken sjunger högt med i texterna och snart rungar ord som ”rektum”, ”mossagris” och ”hängpattako” över festområdet. Så även textrader som ”jag sover med rumpan bar” och ”hon är faktiskt riktigt dum i huet”.

”Aj, aj, aj, kylarspray”

Hur man rimmar på aj, aj, aj, han sparka mej, det vet gruppen. Det självklara rimmet blir naturligtvis kylarspray. Då ska tilläggas att mej på gruppens skånska uttalas maj.

Kvällen är långt ifrån slut när killarna med kläder i alla kulörer och mönster sjunger sin sista ton för att sedan ta jula-ledigt, enligt dem själva.

Nu är det dags för nästa stora artist. Upp på scenen kliver Sabina Ddumba. Det är sent och den allra yngsta publiken ser ut att ha lämnat platsen. Men den som är kvar kan njuta Sabinas stämma som får avsluta lördagens musik-kväll på festivalområdet.