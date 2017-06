Redan i höstas började Ljungby Energi och IP Only gräva upp gator i Lagan för att installera fiberuppkoppling till hushållen. Ibland grävde de till och med på samma gator samtidigt.

Grävare i konkurs

Nu är grävmaskinerna borta och internetuppkopplingen hos invånarna är snabbare än någonsin. Men utanför garageuppfarten är asfalten sönder och vägarbetesskyltar kantrar vägarna. Så har det sett ut ett bra tag nu.

Anledningen? IP Onlys underentrepenör, Empower, ska ha gått i konkurs. Nu måste kommunen, som sköter asfalteringen efter fiberinstallationen, försäkra sig om att de får ut pengar för jobbet.

Försökt ta kontakt

– Vi har försökt ta kontakt med IP Only men har inte fått något svar, det är därför arbetet står still just nu. Vi måste försäkra oss om att vi får ut pengar så inte skattebetalarna får stå för det, berättar Christer Jonasson, gatuchef på Ljungby kommun.

– Samtidigt är det vårt ansvar och det kommer läggas asfalt.

Asfalt på väg

Gatuchefen har redan varit i kontakt med NCC att de kan börja asfaltera ställena där Ljungby Energi har grävt.

– Där vet vi att vi får ut pengar.

– Annars är det bara att beklaga det djupaste, avslutar Christer Jonasson.