Rafael Nadal hade inför mötet med Marin Cilic inte tappat ett set i årets US Open.

Fakta: Herrarnas kvartsfinaler Samtliga åtta kvartsfinalister i US Opens herrsingelturnering är nu klara. Så här spelas kvart.. Fakta: Herrarnas kvartsfinaler Samtliga åtta kvartsfinalister i US Opens herrsingelturnering är nu klara. Så här spelas kvartsfinalerna (seedning inom parentes): Tisdag: Stan Wawrinka, Schweiz (23)–Daniil Medvedev, Ryssland (5), Roger Federer, Schweiz (3)–Grigor Dimitrov, Bulgarien (-). Onsdag: Matteo Berrettini, Italien (24)–Gaël Monfils, Frankrike (13). Rafael Nadal, Spanien (2)–Diego Schwartzman, Argentina (20).

Det var därmed ingen överraskning att spanjoren bröt Cilics serve redan i kroatens andra servegame, och sedan utan större problem tog hem första set. Desto större var förvåningen när Cilic svarade med samma mynt i andra set och utjämnade ställningen.

– I några ögonblick i andra set kände jag att han tog hem lite för många poäng, sade Nadal i en intervju direkt efter matchbollen.

– Han pressade mig, och jag tänkte att jag måste ändra på något.

"Överväldigad"

Nadal gjorde sina justeringar, och sedan hade Cilic – US Open-mästare 2014 – inte mycket att sätta emot. Nadal vann nio game i rad och släppte totalt bara tre game i de två avslutande seten.

Segersiffrorna skrevs 6–3, 3–6, 6–1, 6–2 och Nadal är nu framme i sin 40:e grand slam-kvartsfinal, den nionde i New York.

– Jag älskar att spela tennis här, sade Nadal i segerintervjun.

– Känslorna jag har när jag spelar här är omöjliga att beskriva. Jag älskar sporten och känner mig överväldigad över att fortsätta få spela tennis här. För åtta år sedan trodde jag inte att det skulle gå, min kropp hade det svårt då.

Hyllar Tiger Woods

Särskilt glad var Nadal över en viss åskådare. Efter en avgörande och mycket snygg backhand från spanjorens sida visade golfstjärnan Tiger Woods med all tydlighet vem han höll på när han på läktaren gjorde en segergest.

– Det är en stor ära att få spela inför er alla, och att dessutom få spela inför Tiger är väldigt speciellt. Jag säger alltid att jag inte har några stora idoler, men han är en idol och jag försöker alltid följa hans tävlingar. Det betyder mycket att han hejar på mig, han är en fantastisk inspirationskälla, sade Nadal, som dock inte vill att Woods ska se honom på golfbanan i första taget.

– Det är nog mycket bättre om Tiger inte ser min sving. Han skulle nog tappa lite av sitt spel då.

Schwartzman nästa

Alla favoriter höll inte under måndagens spel. Sjätteseedade Alexander Zverev förlorade i fyra set mot Diego Schwartzman från Argentina.

Tyske Zverev spelade långt under sin normala nivå, missade flera enkla slag och gjorde hela 17 dubbelfel i matchen. Schwartzman var inför matchen tillsammans med Nadal den ende spelaren kvar i turneringen som inte förlorat något set under årets US Open. I sin kvartsfinal ställs han nu mot Nadal, som berömmer sin kommande motståndare.

– Han spelar fantastiskt, men det är ingen nyhet, han är en av de mest talangfulla spelarna på touren.

– Det kommer att bli en utmaning. Jag kommer behöva ta fram min allra bästa tennis, sade Nadal, som jagar sin 19:e grand slam-titel.

Martin Yngve/TT