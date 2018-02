När jag förra veckan skrev att man ibland inte blir riktigt klok på detta spel som kallas ishockey så får jag väl understryka denna vecka att man verkligen inte blir klok på detta spelet! Förra veckans text handlade ju som bekant om vår vecka med tunga resultat i och med förlusterna mot Västervik och BIK Karlskoga. Denna vecka blir det en omvänd sådan med mycket mer positiva tongångar när jag sammanfattar vår hemmamatch mot Leksand och bortamatchen mot Björklöven.

Nu i dessa tider när det pratas väldigt mycket om hur mycket vissa lag satsar, nyförvärv och transferdeadline så var vi såklart spända inför hemmamatchen mot Leksand om de skulle hinna ha med sina senaste nyförvärv som skulle droppa in när som helst. Så blev inte fallet, det visade sig att de båda forwards som de köpt in från tyska ligan anlände till Sverige samma kväll som vi skulle mötas så de var alltså inte aktuella för den matchen. Skönt för oss, det är trots allt spelare med väldigt fina siffror i år och erkänt skickliga spelare med fina meriter.

Nu kändes det också som att de redan var saknade av ett lag fast att de inte representerat klubben ännu, för istället för att ta en fight och stå upp för sin plats i den kommande sylvassa konkurrensen så kändes det som att spelarna i Leksand åkte och väntade på något. Något annat eller någon annan som skulle göra det för dem. För vår egen del så var vi nästan tvingade att studsa tillbaka och vinna, vilket vi alltså gjorde. Att vi vinner behöver vi verkligen inte be om ursäkt för, vi är definitivt det bästa laget sett över 60 minuter. Första perioden som blir mållös blir exakt den som vi hade förväntat oss med tätt spel och krympta ytor. Explosionen i den andra perioden var väldigt oväntad och att vinna en period mot Leksand hemma med så pass stora siffror som 5-1 får väl betraktas som fullständig bingo. Vår bästa period, den tredje, där vi inte bara bevakar vår ledning utan också skapar väldigt många chanser framåt för att till slut slå spiken i kistan med 6-1 målet. Ett sådant resultat mot en så pass erkänd klubb som Leksand är något jag tycker en hel förening bör vara stolta över.

I vår bortamatch på fredagskvällen i förra veckan så var rutten att vi åkte buss på fredagsmorgonen till Arlanda, tog flyget till Umeå där vi landade vid 16-tiden och från flyget sedan tog oss direkt till match i A3 Arena som den gamla Umeå Ishall så vackert heter nu. Redan på morgonen kl 7 när bussen skulle gå så kom första samtalet att Rundqvist var febersjuk. Vi tog ett snabbt beslut att inte ta in någon ersättare. När vi rullade in i Jönköping någon timma senare så var vi tvungna att droppa Åkesson på en mack där han blek om nosen fick gå in och vänta på att bli hämtad för transport hem med feberfrossa i kroppen. Det gjorde att vi var två man kort, något man inte vill vara när man spelar andra matchen på tre dagar. Här kan jag ju glatt konstatera att killarna såg en möjlighet och en chans, istället för att se svårigheter och hinder. Förmodligen var det en och annan som såg en möjlighet till extra speltid också vilket jag är glad och positiv över. Matchen vi gör borta mot Björklöven blir en riktigt fightermatch med många täckta skott och uppoffrande spel överlag. Även här tycker jag att vi vinner fullt rättvist och återigen är det via straffar som vi tar den där så viktiga extrapoängen i och med det oavgjorda resultatet vid full tid. Att vi fick matchstraff på Jens Holmström med automatisk avstängning är såklart lite smolk i bägaren, och det var inte heller helt optimalt att vi tvingades lämna materialare Marcus kvar uppe i Umeå med magsjuka. Något som för övrigt har gått runt i laget en del på sistone. Men ändå en riktigt bra resa till Västerbotten när vi summerar.