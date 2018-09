Först i raden är alltså Wes Anderssons egensinniga Isle of dogs. En korrumperad borgmästare skyller stadens olyckor på människans bästa vänner - hundarna - och låter därför deportera alla jyckar till en ö, som används som soptipp. Då träder filmen hjälte, 12-årige Alan, in i handlingen för att rädda sin vakthund Spots.

Hyllning till barn

Nummer två är The Florida Project, som i en träffsäker miljöteckning skildrar amerikanska rännstensungar och klassklyftor. Dysterheten är dock inte kompakt, utan filmen ger hopp om en lyckligare framtid. Filmen, som är en hyllning till barns livskraft och kreativitet, visas den 1 och 2 oktober.

Pichlers andra

För något år sedan slog regissören Gabriella Pichler igenom med dunder och brak med debutfilmen Äta, sova, dö. Den 15 och 16 oktober står hennes andra film på programmet - Amatörer. Den är liksom debutfilmen en social skildring av utsatthet och förfall. En tidigare blomstrande kommun säckar ihop, när den dominerande textilindustrin flyttar utomlands. Hoppet tänds - inte minst hos kommunpolitikerna - när en tysk lågpriskedja aviserar sin ankomst. Men blir det happy end...?

Aktuellt från 70-talet

Den 29 och 30 oktober ges tillfälle till skratt, när The death of Stalen rullas ut på filmduken. Filmen är så rolig att den förbjudits i Ryssland. Den skildrar den marktkamp som följer efter Stalins död. I rollistan finns många kända namn.

The Post är en högaktuell film, trots att handlingen är förlagd till 1971, då the Pentagon Papers, 7 000 textsidor om Vietnamkriget läckte ut till pressen. Makten försökte dupera justera journalister almänhet och dölja sanningen. Då stod Washington Post och Nixon i blickpunkten, i dag New York Times och Trump. I rollistan finns bland andra Meryl Streep och Tom Hanks. I Ljungby visas The Post den 12 och 13 november.

Amerikanska bilder

Nästa film i ordningen, den 26 och 27 november, är Lady Bird, som handlar om en kvinna som växte upp i Kalifornien och sedan flyttar tvärs över den amerikanska kontinenten till New York. Hon byter liv och klass, och vad detta leder till är filmens handling. Här blandas humor och allvar.

Den 10 och 11 december visas en film, som tog storslam vid Golden Globe-galan, och som har den långa titeln Three billboards outside Ebbing, Missouri. Titeln sammanfattar också filmens innehåll. En ensamstående mor mister si dotter och sätter upp tre vägskyltar utanför byn Ebbing med text om outredd våldtäkt och antydd korruption. Skyltarna delar samhället - för eller emot mamman och polischefen.

Fyra Oscars

Filmhösten hos Bio Kontrast avslutas den 17 och 18 december med fantasyfilmen The shape of water - en romantisk saga från det kalla krigets dagar. Det handlar kärlek mellan "skönheten och odjuret", mellan en stum städerska och en förmänskligad fisk. Filmen var i år nominerad till 13 Oscars och kammade hem fyra. I fjol belönades den med Guldlejonet vid filmfestivalen i Venedig.

Förening på plus

Bio Kontrast i Ljungby är en ideell förening, som verkat i många år, dock med vissa uppehåll. Senaste come-back skedde 2003, och i dag har föreningen 155 medlemmar.

Medlemskapet ger bland annat ett billigare biljettpris. Publikantalet varierar mellan olika filmer - ibland full salong och ibland några få tiotal. Medel är enligt Göran Lundberg runt 55 personer.

Merparten av publiken består av medlemmar, även om visningarna är öppna för alla.

- Att våra medlemmar troget kommer till filmvisningarna är grunden för vår överlevnad, säger Lundberg, som är kassör i föreningen.

Trots att biljettpriset är marknadsmässigt lågt, är det med med råge tillräckligt för att verksamheten ska gå runt med biografhyra, maskinistlön och betalning till filmbolagen.

- Vi får inga som helst bidrag. Ändå ligger på ett litet ekonomisk plus, säger Göran Lundberg.