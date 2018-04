Vid 17-tiden på fredagen larmades polis till centrala Värnamo efter uppgifter om skottlossning och bråk. Flera personer skadades och fördes till sjukhus efter skottlossningen och bråket i Värnamo på fredagskvällen. De var skottskadade och hade skärskador. En person har också blivit påkörd av en bil i samband med händelsen, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande på lördagen.

På fredagskvällen och natten mot lördag har polis och åklagare arbetat intensivt med ärendet och förhört ett stort antal personer.

– Av de personer som hämtades in till förhör i går kväll delgavs åtta misstanke om brott sent under fredagskvällen. Någon timme efter midnatt beslutade jag att anhålla sju personer på sannolika skäl misstänkta för försök till mord och en person på sannolika skäl misstänkt för vapenbrott. Offentliga försvarare för de misstänkta begärs nu under lördagsmorgonen, säger kammaråklagare Jessica Andersson, som leder förundersökningen.

– Utredningsarbetet i ärendet går nu vidare med förhör av både målsägande, vittnen och de misstänkta. Vad gäller frågor om motiv, kön och åldrar på de misstänkta så är det inget vi kan kommentera för närvarande, uppger hon i pressmeddelandet.

Under lördagen uppger också polisen att man finns på plats i Värnamo. Polisen arbetar också trygghetsskapande i Värnamo och finns därför på plats i staden med uniformerad personal.

