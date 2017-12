Den senaste incidenten ska ha skett i Ljungby, i närheten av Bolmstavägen, där barn och ungdomar har skjutit raketer.

Enligt Fredrik Bratt vid polisregion Syd, är det dock inte unikt för just Ljungby – under kvällen har de fått in rapporter från hela Kronobergsregionen.

– Det är inte unikt, men det är ett problem, säger Fredrik Bratt.

Många ska ha ringt in och larmat om raketskjutningarna i Ljungby, som uppskattningsvis ska ha hållit på i uppskattningsvis 30 minuter.

– Både hundägare och andra vuxna har ringt in och uppmärksammat oss på problemet, uppger Fredrik Bratt

Har du sett något? Vet du mer? Kontakta polisens tipstelefon på 11414. Om du upplever att det finns fara för person eller en eldfara, ring larmnumret 112.