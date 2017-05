Den här veckan skall jag avsluta väjningspliktsreglerna, som ju sammantaget blir ganska många. Innan jag fortsätter vill jag bara repetera, att de allmänna reglerna i princip gäller mellan vägar/gator och andra allmänna platser typ torg, parkeringsplatser och liknande som är upplåtna för allmän trafik.

När det gäller utfarter från fastigheter, bensinstationer, parkeringsplatser och liknande gäller ju, att jag har skyldighet att lämna företräde för all trafik på den väg/gata som jag skall köra in på oavsett från vilket håll trafiken kommer eller vilken typ av fordon det handlar om.

När det sedan gäller korsningar mellan vägar/gator så har det ingen betydelse hur stor den ena eller andra vägen/gatan är i förhållande till den andra, högerregeln gäller ändå så länge ingen av gatorna är huvudled, då gäller alltid väjningsplikt i förhållande till huvudleden. Tyvärr är det ganska vanligt, att många fortfarande är av den uppfattningen att trafiken på den större gatan alltid har företräde, men så är det inte. Det är högerregeln som gäller.

Övriga väjningspliktsregler som kan bli aktuella är byte av körfält vid exempelvis omkörning. Då är det alltid föraren av det fordon, som skall göra omkörningen som skall lämna företräde. Samma är förhållandet vid byte av körfält i en cirkulationsplats, vid påfart på större väg, vid upphörande av två-körfält till ett, vid påfart från vägren som jag tillfälligt kört ut på för att underlätta omkörning av mitt fordon. Sammanfattningsvis så är det alltid det fordon som byter körfält som skall lämna företräde.

När det gäller att köra ut på vägrenen säger bestämmelserna, att jag får tillfälligt använda vägrenen för att underlätta för omkörning av mitt fordon. Jag får däremot inte hela tiden använda vägrenen, utan endast tillfälligt, såvida jag inte kör ett saktagående fordon, då vägrenen skall användas. Det jag vid användande av vägrenen också skall vara uppmärksam på är, att jag skall se hur det ser ut längre fram på vägrenen. Där kan helt plötsligt dyka upp ett saktagående fordon eller står ett fordon stilla, så att jag snabbt måste köra ut på körbanan igen. Om jag då kör ut på vägrenen kan trafiken på vägrenen försvåra för mig att köra vidare. Vid en sådan situation skall jag undvika att köra ut på vägrenen. Samma är förhållandet under mörker då jag inte ser vad som finns på vägrenen längre fram.

Om jag skall köra från en påfartsväg in på en större väg är det viktigt, att jag utan svårighet kan göra detta i förhållande till trafiken på den större vägen. Här har också trafiken på större vägen skyldighet att underlätta för mig att komma in i samma hastighet som trafiken i övrigt har på den stora vägen. Det går till på det viset, att trafiken i det högra körfältet går ut i det vänstra körfältet för att underlätta för mig att köra in. Om

det inte är möjligt, så är det jag som skall köra in på den större vägen som har skyldighet att lämna företräde för trafiken. Finns inte den möjligheten innan påfartssträckan är slut, så får jag helt enkelt stanna på påfarten tills det är fritt att köra in på den större vägen.

Nackdelen i en sådan situation är, att jag startar från noll då jag kör in på den större vägen, vilket jag skall försöka undvika. Jag skall i så stor utsträckning som möjligt då jag kör in på den större vägen ha samma hastighet som övrig trafik på den stora vägen.

Nu tror jag, att jag tagit upp det mesta av reglerna som gäller i samband med väjningsplikt. Säkert kan jag ha glömt något tillfälle, men i så fall tror jag, att det möjligen kan röra sig om någon enklare situation, som kanske löser sig utan att jag skrivit om den.

Om det är någon större situation så hoppas jag, att du som har frågor kring detta med väjningsplikt hör av dig så skall jag försöka rätta till även detta.

Det jag vill vädja till alla, som tar del av denna information om väjningsplikt är, att en olycka eller olyckstillbud kan inträffa fortare än man anar och därför gäller att ta det lugnt i trafiken, att vara uppmärksam på övriga trafikanter, att hålla ögonkontakt och om det behövs vara generös och låta andra köre före. Det är bättre att komma fram, kanske något senare, än att inte komma fram alls.