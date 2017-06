Våren 2014 gifte sig den dömde bedragaren från Ljungby i kyrkan i Lagan.

Det handlar om den 30-årige bedragare som nu sitter häktad i Växjö misstänkt för nya bedrägerier för flera miljoner kronor som ska ha skett under 2016 och 2017.

Redan 2011 dömdes han till skyddstillsyn för bedrägeri. Hösten 2016 dömdes han till sex års fängelse för grovt bedrägeri vid Växjö tingsrätt. Han ska då ha lurat sex personer på totalt drygt 8 miljoner kronor.

Bröllopet den 17 maj 2014 firades rejält. Bedragaren hade hyrt Fyrverkerifabriken på Svarvaregatan i Ljungby, som ligger på nordvästra industriområdet precis intill E4.

Där hölls bröllopsfesten för runt 250 gäster från Ljungby och hela världen.

Väldigt stora belopp

Det är över tre år sedan Fredrik Bergkvist hyrde ut Fyrverkerifabriken åt bedragaren och hans bröllopsfest.

Fredrik Bergkvist har fortfarande inte fått betalt för allt av bedragaren.

– Han har inte fullföljt det avtal vi hade om betalning, jag vill inte berätta hur mycket pengar det är. Det är rätt stora summor. Men det kommer faktiskt in en del pengar då och då på mitt konto från honom, säger Fredrik Bergkvist.

Bedragaren hyrde både fastigheten och gårdsplanen vid Fyrverkerifabriken.

– Det gick åt en vecka för att bygga upp de tre tälten, det var stora tält. Det här var den mest påkostade bröllopsfest jag har varit på. Den måste ha gått på väldigt stora belopp, säger Fredrik Bergkvist.

Specialinhyrda säkerhetsvakter

Det stora tältet bestod av tre delar och sattes upp av ett bolag från Skåne.

Ett loungetält för mingel vid ankomst, ett festtält där huvuddelen av festen ägde rum och en del för disko och toaletter.

Musse Pigg och Mimmi Pigg välkomnade gästerna vid entrén, berättar Fredrik Bergkvist. Röda mattan hade rullats ut utanför loungetältet, där fanns palmer och åtta specialinhyrda säkerhetsvakter.

Han själv ordnade med ljud, ljus och disko på festen och en storbildsskärm i loungetältet.

– I det tältet fanns det rikligt med champagne och jordgubbar och på storbildsskärmen kunde gästerna ladda upp bilder som tagits under bröllopet och festkvällen, säger Fredrik Bergkvist.

Det fanns flera olika bröllopstårtor i varierande design och utformning. Desserten arrangerades med inomhusfyrverkeri av silverfontäner och konfetti.

Det företag som hade hand om tälten hade lagt ett trägolv som en heltäckningsmatta.

En cateringfirma från Halland hade hyrts in. Fyra kockar lagade maten på plats, det bjöds på tre rätters middag. Ett tiotal personer och ett gäng övriga "runt omkringfolk" serverade maten och fanns i någon av barerna.

Jättelikt barnkalas

I den rikt dekorerade festsalen var det pampiga blomdekorationer och chokladfontäner.

För barnen fanns alla tänkbara lösgodissorter, en maskin med spunnet socker och popcornmaskin. På plats fanns även ett tiotal lektjejer för barnen och en hoppborg.

– Han använde halva delen av Fyrverkerifabriken till kök åt cateringfirman. Den andra delen hade byggts om till ett jättelikt barnkalas med Nalle Puh som tema till pojkarna och My Little Pony till tjejerna. Barnen sitta vid ett eget bord under festen så att de inte skulle springa runt, säger han.

– Alla barnen hade armband på sig. Om barnen ville prata med sina föräldrar fick personalen scanna armbanden och gå ut till föräldrarna och visa att deras barn ville prata med dem.

Enligt en källa satt polisen i grannfastigheten och övervakade festen och det ska även ha varit civilklädda poliser på platsen och ställt frågor när tälten sattes upp.

Lokalpolischefen i Ljungby, Anders Karlsson, säger till Smålänningen att han inte vill kommentera de uppgifterna.

Kristallkronor i taket

Smålänningen har även pratat med två män som var med och hjälpte till vid bröllopsfesten och som vill vara anonyma.

De minns att de också reagerade på det överdåd av blomsterarrangemang, fina bröllopskläder, mat och dryck och lyx som rådde på festen.

– När gästerna anlände blev de fotograferade ihop med Musse och Mimmi Pigg. I tälten hängde det kristallkronor i taket. Det var bara att ta för sig av vin, sprit och öl och champagne och mat, minns en av de två männen.

– Flera av gästerna kom i limousiner som han hade hyrt. Det var flera företagare och någon politiker från Ljungby på festen, och släktingar och vänner från Italien, Rumänien, Spanien, USA och Australien, säger en av männen.

De båda männen tror också att festen måste ha gått på mycket stora belopp.

– Han är skyldig oss 4 000 kronor per man för det vi hjälpte till med, men det är ju småsummor i sammanhanget och vi kommer aldrig få tillbaks de pengarna, tror männen.