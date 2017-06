I februari i år annonserade mannen ut sitt hus i Ljungby för uthyrning.

Intresset var stort och han fick snart napp. En kvinna med två barn ville hyra huset under två år med option på köp av huset efter de två åren.

– Jag hade inte en susning om vem hon var. Så jag skrev ett hyreskontrakt med kvinnan och hon betalade hyran i förskott fram till sommaren 2018, berättar han.

Med tiden visade det sig att det var den misstänkte bedragarens fru som ville hyra huset, men det visste inte ägaren av huset då.

"Folk stoppade mig på stan"

Det är samme 30-årige bedragare som i höstas dömdes till sex års fängelse för grovt bedrägeri för drygt 8 miljoner kronor.

Samme man som nu sitter häktad misstänkt för nya bedrägerier för åtskilliga miljoner kronor och vars fru är häktad för grovt penningtvättsbrott.

Men det där kände alltså inte husägaren till då i februari.

– Mannen var inte med i bilden i början, det var först två veckor efter att jag hade gjort upp med henne som han började dyka upp i huset och skulle sköta renoveringen invändigt. Då började jag förstå vem han var och helheten och omfattningen av det han hade gjort, säger han.

– Folk stoppade mig på stan i Ljungby och undrade om jag också hade blivit lurad av bedragaren eftersom han var i mitt hus. När jag sedan läste vad som skrevs om honom i Smålänningen så förstod jag att det var han. Men jag satt fast i kontraktet med hans fru och de hade ju gjort rätt för sig och betalat hyran en bra bit in på 2018.

Stal deras studsmatta

Nu har den misstänkte bedragaren och hans fru suttit häktade i snart tre veckor i Växjö.

Under den här tiden har det hänt saker i huset.

– För 14 dagar sedan var det inbrott i huset, de tog sig in via källaren. Larmet gick och polis och väktare var där. Nu i helgen gick någon in och stal deras barns studsmatta i trädgården och det klottrades glåpord om mannen och hans fru på husfasaden och en stenläggning, berättar han.

– Det är många i Ljungby som är otroligt förbannade på dem nu, jag har full förståelse för det. Jag är också det, men det är ju jag som äger fastigheten och som drabbas.

Huset är larmat av bolaget Verisure. Bedragarens fru har ett avtal med dem.

Husägaren har därför inte rätt att gå in i sitt eget hus för att kontrollera om något stals vid inbrottet.

– Parets saker är ju kvar i huset, jag behöver en fullmakt från henne eller honom för att få gå in i huset och se om något stals, men de sitter ju häktade. Jag har försökt få fullmakt via deras juridiska ombud, men jag har inte fått något svar.

Sexsiffriga belopp

Husägaren har nu dessutom fått information om att bedragaren och hans fru ligger rejält efter med betalningen av fakturor till fem leverantörer.

När han skrev hyreskontraktet förband sig bedragarens fru att betala renoveringen av huset. Så han har inget ansvar för det.

Det handlar om stora summor och det handlar om byggmaterial, elektriker och rörmokare.

– Leverantörerna har fått delvis betalt eller inte alls betalt för det arbete de har gjort. Det är fakturor som skulle ha varit betalda i april och maj och totalt är det sexsiffriga belopp de är skyldiga, förklarar husägaren.

– Jag tror inte att paret kommer att kunna betala de här fakturorna. Det här är pinsamt för mig, jag känner leverantörerna. Så jag jobbar just nu med att få till en uppgörelse med leverantörerna, det handlar dessutom om ytterligare kostnader för att återställa fasaden, taket och trädgården. Det är stora belopp det rör sig om, konstaterar han.