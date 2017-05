Den 30-årige Ljungbymannen anses vara manipulativ och fullständigt okänslig för samhällets reaktioner, enligt tingsrätten.

Men nu går han fri i väntan på att hovrätten i Jönköping ska bestämma nya datum för förhandling.

Han dömdes till sex års fängelse för grovt bedrägeri i Växjö tingsrätt den 19 september 2016.

Mannen ska ha lurat sex personer i Ljungby, Lycksele, Kungsängen och på en mindre ort i Kronobergs län på drygt 8 miljoner kronor totalt.

Själv hävdar han att han inte har begått några brott, han menar att han blev sexuellt utnyttjad och fick betalt för det.

Dagen efter domen i tingsrätten bröt han kontakten med sin advokat Sven Bünger i Växjö.

Han överklagade domen till Göta Hovrätt i Jönköping och skaffade en ny advokat. I överklagan skrev han att han vill att hovrätten frikänner honom.

Rättegången i hovrätten var satt till den 29, 30 och 31 maj.

Men den fick ställas in och är framskjuten till någon gång efter sommaren, låter hovrätten meddela. De nya datumen är inte klara än.

Sjukdomen förvärras utan förvarning

Orsaken till att huvudförhandlingen ställdes in är att bedragaren ska må väldigt dåligt.

Den 19 maj kom en begäran in till hovrätten om att ställa in förhandlingen i målet av det skälet.

Det skedde via hans nya advokat i Stockholm, Mikael Fredblad. Han skriver att begäran kom in sent, men att det beror på att sjukdomen infinner sig och förvärras utan förvarning.

Den 22 maj godkändes begäran av hovrättslagmannen Linda Hallstedt, hovrättsrådet Louise Hinsegård och hovrättsasessorn Anna Johansson.

I begäran står det att han har mått mycket dåligt av olika anledningar under en längre tid. De senaste månaderna har detta förvärrats, skriver advokaten.

Han sökte upp en överläkare i psykiatrin för att få sitt tillstånd utrett. Enligt läkarens utlåtande är mannen inte i skick att vara med i huvudförhandlingen.

Djupgående problematik

Läkaren pekar på att det finns det en djupgående problematik och att öppenvårdsbehandling, kanske slutenvårdsbehandling, kommer att behövas för att förbättra hans tillstånd.

Efter det kan en förhandling hållas efter sommaren.

När rättegången mot mannen skulle hållas i maj 2016 i tingsrätten fick den även den gången ställas in på grund av att han mådde dåligt, enligt ett läkarintyg.

– Hans advokat har kommit in med olika diagnoser på honom. Han mår så dåligt nu att det inte går att genomföra förhandlingarna, förklarade Anne Zeift, rådman vid Växjö tingsrätt, i Smålänningen i maj 2016.

Det gjordes en sinnesundersökning på mannen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö den 29 juni 2016.

Den visade att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Därför har det inte varit aktuellt med vård istället för fängelse. Det framgår av den hemligstämplade sinnesundersökning Smålänningen har fått läsa.

"Oerhört olyckligt"

Kammaråklagaren Kristoffer Nordström i Växjö skriver i ett yttrande över begäran att åklagarmyndigheten gärna ser att målet avgörs så snart som möjligt.

Han tycker det är oerhört olyckligt att begäran kom in så kort tid innan huvudförhandlingen. Men han konstaterar också att det som åklagare är svårt att argumentera mot ett expertisyttrande från en överläkare och specialist i psykiatri.

Kristoffer Nordström har varit i kontakt med den överläkare som har skrivit intyget.

Enligt läkaren har bedragaren aldrig tidigare varit i så dåligt skick som nu. De planerar stora insatser nu i sommar för att förbättra hans mående och kondition så att det ska ge resultat inför hösten.

Åklagaren anser att mannen personligen måste vara närvarande vid en huvudförhandling. När det inte går tycker han att det inte heller går att dela upp den del av målet som rör hans fru.

Grovt penninghäleri

Ljungbymannens fru fick villkorlig dom för grovt penninghäleri i samma dom i september 2016.

Hon dömdes för att ha omsatt och tagit ut drygt 3, 4 miljoner kronor av de pengar mannen ska ha lurat till sig.

Hon har också överklagat domen till hovrätten. I sin överklagan skriver hon att hon inte har insett att pengarna kommer från brottslighet. Därför menar hon att hon saknar uppsåt.

– Min man sade att han hade fått ett farsarv på 9 miljoner kronor och jag litade på det, skriver hon i överklagan.

Dåvarande kammaråklagare Emma Berge överklagade i sin tur fruns dom till hovrätten. Emma Berge menade att hennes brott är så grovt och att straffvärdet är så högt att någon annan påföljd än fängelse är utesluten.