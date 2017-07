Lopp 1. V5-1

2140

1 Achilles A'lir - Kihlström Ö k1622 16,4

2 Dream Night Palema - Andersson M J k211

16,8

3 Enclave - Zackrisson A 03666 14,8

4 Coys Rain - Ohlsson U k512 15,9

5 Hersey's Kisses - Haugstad K k4d41 19,5

6 Einstein Sisu - Kontio J k311d 16,3

7 Soulmate Face - Kolgjini A k123d 16,1

8 Macelleria - Goop B k71 16,0

9 Venice Kronos - Eriksson C d3d02 16,2

10 Zolicia - Untersteiner J 22360 16,2

11 Callipygian - Karlstedt R 0d126 16,5

12 Pinewood Man - Takter J 40372 16,8

KOMMENTAR: Fint treåringslopp. Ett läckert treåringslopp inleder tävlingskvällen. Tipsnicken till 1) Achilles a´Lir, som höll tappert utvändigt ledaren senast. Nu hoppar Kihlström upp och siktet är inställt på ledningen.

– Han var duktig senast. Nu ska han lättas i balansen och eventuellt sätter jag också på ett helstängt huvudlag. Han är ganska bra från start, upplyser Daniel Redén.

2) Dream Night Palema övertygade stort vid Åbyvinsten från ledningen. Hittar han dit igen har han bra chans igen. 8) Maceleria kan smyga med bakom favoritduon och känns streckvärd.

TIPS: 1 Achilles a´Lir- 2 Dream Night Palema-8 Maceleria-outs: 10 Zolicia

Lopp 2. V5-2

1640 Auto.

1 Stardust Lady - Karlsson D 06682 13,0a

2 Eternity of Joy - Glaas K 25504 12,2a

3 Charming Oreau - Simberg T 04020 12,4a

4 Niagara Broline - Arnqvist P 06110 12,3a

5 Pierre - Johansson H 15005 11,0a

6 Digital Product - Wallgren Y 002d1 11,0a

7 Midnight Bråten - Adolfsson S 54660 11,8a

8 Esteban Boko - Svensson J 52562 11,5a

9 Amazing Dynamite* - Lähdekorpi H 20134

10,9a

10 Rajah Press - Huisman T 4k001 11,6a

11 Finish Brandon - Nilsson M C 00036 11,6a

12 Silver Annie - Andersson R 63204 11,6a

KOMMENTAR: Trio räcker? Amatörernas elitsprinter brukar bli en fartfylld upplevelse. 6) Digital Product kommer från seger och är snabb ut bakom bilen. En hygglig chans för Yngve Wallgren, 4) Niagara Broline vann en V75-final näst senast, men galopperade bort sina möjligheter på Vaggeryd 600 kvar. Revanschsugen. Danske gästen 9) Amazing Dynamite har siktat på det här loppet och har en vass kusk i Hannah Lähdekorpi.

TIPS: 6 Digital Product-4 Niagara Broline-9 Amazing Dynamite-outs: 5 Pierre

Lopp 3. V5-3

2140 Auto.

1 Rodick Broline - Eriksson C dd131 13,9a

2 Taiga Woodland - Elias M dd132 14,0a

3 Arapaho Ghostdance - Kolgjini L 51640 16,3

4 Eppur Si Muove - Untersteiner J kk022 16,0

5 Cuba Libre Ice - Untersteiner P k3153 14,8

6 Etalon Oriental* - Bergh R k012 16,5a

7 Love No Limit - Ingves P 1154d 15,1a

8 Mrs Lindy - Ohlsson U 04101 16,7

9 Carlos Topgun - Berg Thomsen P 42820 17,7a

10 Valter L.P.C. - Kolgjini A k123d 15,3a

11 Cutthecrap* - Juul S 22701 16,1a

12 Lipari* - Lövgren J k0321 15,2a

KOMMENTAR: Många om budet. Ett öppet lopp med många orutinerade kusar där det gäller att inte snåla med strecken. Johan Untersteiner kommer med en vass duo i 4) Eppur Si Muove och 5) Cuba Libre Ice, som från fina utgångslägen kommer att vara med på målfotot.

1) Rodick Broline har läget och streckas tidigt, medan 7) Love No Limit galopperade i debuten för Heiskanen och är revanschsugen. Trion 6) Etalon Oriental (fin sort, under utveckling), 11) Cutthecrap (kommer från seger, en luring) och 12) Liapri (vinsten barfota runt om, passas igen) streckas också.

TIPS: 4 Eppur Si Muove-5 Cuba Libre Ice-7 Love No Limit-outs: 1 Rodick Broline

Lopp 4. V5-4

2140 Auto.

1 Complete* - Jensen P 23121 14,7a

2 Doyoucash In - Halberg J d1d33 12,4a

3 Aha - Lundström C 21100 16,4a

4 Global Thunder - Salmela P 1d217 12,9a

5 Tornado Jet* - Liljendahl R 31311 14,7a

6 Vagabond Vik - Riordan J 33102 14,1a

7 Scorpion Kiss - Nilsson L I 5131d 13,8a

8 Daydreamer In - Nurmos T 43k64 13,8a

9 Vikens Gozo - Robertsson D 82153 14,4a

10 Sir Q.C. - Göransson C-O 63551 13,8a

KOMMENTAR: Upp till bevis! Ett lopp för tränare som slutat köra lopp aktivt. Här kan vad som helst hända och jag gör det enkelt för mig och helgarderar. 2) Doyoucash In fick ett bra läge och får tipset i ett vidöppet lopp. 5) Tornado Jet kommer med fina meriter från Tyskland, men är svårbedömd. 10) Sir Q.C. kommer från seger och Carl-Otto Göranssons stall har börjat vakna till efter en djup svacka. 4) Global Thunder (se V5-skrällen).

TIPS: 2 Doyoucash In-5 Tornado Jet-10 Sir Q.C.-outs: 4 Global Thunder

Lopp 5. V5-5

2140 Auto.

1 Darling Hornline - Takter J 14302 12,2a

2 Dancelli* - Goop B 15062 12,3a

3 Armani V.P.* - Juel J 20142 11,9a

4 Rio Grande* - Juul S 42011 11,3a

5 Speedy Foxy Vicane - Uhrberg T 67201 11,0a

6 Broadway Appolo - Untersteiner J 37d11 10,6a

7 Millroyce* - Kihlström Ö 43531 12,8a

8 Takestwoforatango - Elias M 30102 11,6a

9 Pense Kloster - Untersteiner P 10021 12,7a

10 Lill Hugo - Adielsson E 64320 12,0a

KOMMENTAR: Formstark singel. Singelstrecket på V5 hamnar på formstarke 6) Broadway Appolo som tagit två raka segrar. Senast på Åby avgjorde han till lätt seger via 1.11/s.700.

1) Darling Hornline försvarade innerspåret senast, men fic stryk av 5) Speedy Foxy Vicane till slut vilket var överraskande. 9) Pense Kloster testades barfota runt om och med bike senast.

– Hon lyfte sig ordentligt och vi kör med samma utrustning igen. Känslan är att hon är vassare då hon får attackera bakifrån, säger Peter Untersteiner.

TIPS: 6 Appolo Broadway-1 Darling Hornline-9 Pense Kloster-outs: 5 Speedy Foxy Vicane

V5-skrällen

Petri Salmela har firat fina framgångar genom åren i Upp till bevis-loppet för kuskar som normalt inte kör aktivt längre. Bakom 4) Global Thunder i V5-4 sitter han bakom ett formstarkt kort.

V5-förslaget

V5-förslaget är på rader 630 rader.

V5-1: 1 Archilles a´Lir, 2 Dream Night Palema, 8 Macelleria (10,11)

V5-2: 4 Niagara Broline, 6 Digital Product, 9 Amazing Dynamite (5,8)

V5-3: 1 Rodick Broline, 4 Eppur Si Muove, 5 Cuba Libre Ice, 6 Etalon Oriental, 7 Love No Limit, 11 Cutthecrap, 12 Lipari (8,10)

V5-4: Alla tio (2,5)

V5-5: 6 Broadway Appolo (1,9)

Lopp 6. V75-1

2140 Auto.

1 Tuxedo Bi* - Ebbinge R 11116 13,1a

2 D.D's Perseverance - Kontio J 2622d 12,8a

3 Holdyourhorses - Adielsson E 3401d 12,6a

4 Rigel Face - Kolgjini L 1d000 13,8a

5 Niky Flax - Untersteiner J 16114 13,0a

6 Way To Go Chief* - Ingves P 21310 13,4a

7 Urban Kronos - Kihlström Ö 01231 11,6a

8 Generaal Bianco* - Untersteiner P 21591 11,7a

9 Smevikens Cruiser - Goop B 11044 12,3a

10 Global Strategy* - Andersen N 12431 13,7a

11 Ibiza Nalan - Crebas H d3151 13,4a

12 Winston Laser* - Köhler J 74321 11,4a

KOMMENTAR: Kvartett inleder. Ett kanonlopp på V75, där jag streckar en kvartett och känner mig säker. 8) Generaal Bianco imponerade vid segern i debuten för Peter Untersteiner.

– Det är sällan man känner en sådan spänst i en häst. Nu blev läget tråkigt, men han duger långt om vi kommer till i loppet, anser PU.

7) Urban Kronos blir dock en tuff utmanare.

– Han har inte startat sedan elitloppshelgen eftersom vi inte hittat några passande lopp. Han är bra för klassen, menar Kenneth Haugstad.

5) Niky Flax är kapabel och detsamma gäller 4) Rigel Face som är i poängnöd.

– Jag är medveten om det. Senast pullade han sig i galopp i slutsvängen. Formen finns där och han slåss om segern felfri, menar Ludde.

TIPS: 8 Generaal Bianco-7 Urban Kronos-5 Niky Flax-outs: 4 Rigel Face

Lopp 7. V75-2

1609 Auto.

1 Mindyourvalue W.F. - Takter J 42554 11,4a

2 Rekord Rune - Jepson C J 0d41d 11,5a

3 Racing Mange - Lövgren J 56012 11,2a

4 Sobel Conway - Untersteiner P 02211 10,9a

5 Rocky Hanover - Untersteiner J 56044 12,0a

6 Friend of Nature - Kolgjini A 15162 12,8a

7 Diamanten - Bergh R 23121 10,0a

8 Uppohoppa - Kihlström Ö 65110 11,7a

KOMMENTAR: Diamanten lyser starkast. 7) Diamanten vann Kungapokalen och fick knappt stryk i Fyraåringseliten på Solvalla.

– Allt ser bra ut, förutom spåret då, förstås. Han verkar vara i samma författning som när han vann Kungapokalen och jag är förhoppningsfull, säger Robert Bergh, som även har 1) Mindyourvalue W.F. till start.

– Formen är på topp på den kanten, men han har inte haft någon tur på slutet utan suttit fast. Läget blev bra och han har chans på en finalplats.

4) Sobel Conway kommer med formnålen i zenit efter två segrar.

– Vi har prickat in formen och han avgjorde lätt senast över upploppet då han vann på V75. Är ingen raket bakom bilen, men jag hoppas på en finalplats hälsar PU.

TIPS: 7 Diamanten-1 Mindyourvalue W.F.-4 Sobel Conway-outs:

Lopp 8. V75-3

1609 Auto.

1 Paul the Apostle - Kihlström Ö 10211 13,2a

2 Rawindski - Untersteiner J d2201 11,6a

3 Explosive Merlot - Bergh R 10d06 13,0a

4 United Love* - Goop B 034d3 12,8a

5 Rajesh Face - Kolgjini L 11151 10,5a

6 Gandhi Boko - Eriksson C 1d25d 12,9a

7 Louie Brodde - Adielsson E 01010 12,5a

8 Grant Boko - Ohlsson U 14200 12,9a

KOMMENTAR: Starkast även snabbast. Lutfi Kolgjini överraskade många då han anmälde starke 5) Rajesh Face till SprinterMästaren.

– Jag bestämde mig sista dagen. Han joggade 1.11 sista varvet vid segern och formen finns där. Han har en grym grundkapacitet och är stark som en björn, men jag hoppas han är tilltäckligt snabb i benen också. Inga ändringar, meddelar Ludde.

6) Gandhi Boko är ett hemmahopp som varit med i de stora loppen. Körs av Christoffer Eriksson som befinner sig i zonen.

7) Louie Brodde kommer från Svante Båths formstall.

– Vi provade barfota senast, men han galopperade direkt. Vi kör så igen, men justerar lite med tårna. Han är ganska kvick bakom bilen, upplyser Svante.

3) Explosive Merlot är kapabel.

– Vi har kört med säkerhetsbalans på slutet för att han ska bli stabilare. Nu funderar jag på att slita skorna redan i försöket och han har kapacitet för att gå till final, säger Robert.

1) Paul the Apostle kommer med två raka segrar.

– Dessutom med huvan oryckt. Formen är på topp och nu får han ett can´t see back-huvudlag på sig. En finalplats är målet, säger Daniel Redén.

TIPS: 5 Rajesh Face-6 Gandhi Boko-7 Louie Brodde-outs: 3 Explosive Merlot

Lopp 9. V75-4 V4-1

1609 Auto.

1 Electric Light - Untersteiner P 2d623 11,2a

2 Dupree* - Goop B k4005 10,6a

3 Makethemark - Ohlsson U 11d12 11,8a

4 Global Trust - Kontio J 20101 11,5a

5 Muscle Hustle - Bergh R dd11d 09,9a

6 Sliding Home - Tillman J 02025 10,3a

7 Dominion Beach - Kihlström Ö 20d32 10,1a

8 Basic Instinct - Eriksson C 30150 12,1a

KOMMENTAR: Skoryck på hemmahopp. 3) Makethemark tillhör toppen av årskullen, men har inte lyckats i de stora slagen.

– Han har gjort det bra på slutet och gick jobb i sandbanan i onsdags och tränades även lite lätt i måndags. Jag har ingenting att klaga på, berättar Petri Salmela.

7) Dominion Beach kommer titelförsvararen Stefan ”Tarzan” Melander med i år. Trist läge, men formen är på uppåtgående.

– Han har avslutat bra i de två senaste loppen. Läget blev tråkigt, men målet är att gå till final, säger ”Tarzan”.

Hemmahoppet 1) Electric Light drog innerspår.

– Jag var besviken på honom i Genrepet. Nu rycker vi skorna runt om för att hittat en växel till. Jag hoppas på final då han är startsnabb, säger PU.

5) Muscle Hustle är snabb i benen och kan vara ett spetsbud.

– Han kom bort på en dålig bana i Norge senast, så den starten kan vi glömma. Han känns bara fin för dagen och är snabb bakom bilen. Jag har god tro på en finalplats, tipsar Robert.

TIPS: 3 Makethemark-7 Dominion Beach-1 Electric Light-outs: 5 Muscle Hustle

Lopp 10. V75-5 V4-2

2140 Auto.

1 Pearl Face - Kihlström Ö 30250 14,3a

2 Mon Etoile* - Goop B 1d231 14,8a

3 Southwind Feji - Andersson M J 11111 13,8

4 Zola Grand Cru - Adielsson E 10510 13,7a

5 Ridgehead Karisma - Jepson C J 36421 13,3a

6 Kash Brodda - Untersteiner P d11dd 14,3a

7 Urmia* - Ebbinge R 21122 13,4a

8 Unheard Of - Söderkvist S 63412 13,2a

9 Razzamatazz Face - Kolgjini A 2116d 12,8a

10 U.F.Andover Again - Untersteiner J 34110

13,7a

11 Sunna Love - Larsen H d3101 13,0a

12 Bella Mont* - Ecce K 10d20 13,8a

KOMMENTAR: Faller favoriten? Favoriten 3) Southwind Feji är obesegrad efter sju starter, men vinsterna på slutet har inte imponerat på mig. Jag chansar på att hon går på sin första mina och helgarderar. Ett tidigt motbud är sköra 6) Kash Brodda.

– Tyvärr har hon sköra ben, annars hade det varit en elitmärr. Hon har en grym kapacitet. Nu känns hon fin i träningen, men läget blev svårt, inser PU.

TIPS: 3 Southwind Feji-6 Kash Brodda-4 Zola Grand Cru-outs: 7 Urmia

Lopp 11. V75-6 V4-3 DD-1

3140

1 Ready Ribb - Goop B 20110 13,8

2 Ulisse Kronos - Kolgjini L 31504 13,8

3 Volocity de Vie - Kihlström Ö 23153 14,6

4 Partizan Face - Kolgjini A d1d50 14,1

5 Count Response - Untersteiner P 42001 14,1

3160

6 Bullyoung - Bergh R 24550 13,4

7 Casanova Sisu - Ohlsson U 10131 13,7

8 Digital Archive - Takter J 51330 12,9

9 Gijon - Untersteiner J 34d11 14,3

10 Springover - Eriksson C 03717 13,5

11 Peter Bagger* - Juel J 24070 13,9

3200

12 Alfas da Vinci - Lövgren J 10421 12,6

KOMMENTAR: Ett styrkefenomen. Nioårige fuxen 12) Alfas da Vinci är stark och vann ett liknande lopp nyligen på Vaggeryd.

– Då var distansen 500 meter längre och nu står han tufft till med 60 meters tillägg. Men det är en tuffing som alltid gör sitt bästa, menar Joakim Lövgren.

Det är dock lockande att gardera. På start är 1) Ready Ribb intressant då han står perfekt inne i loppet.

TIPS: 12 Alfas da Vinci-1 Ready Ribb-5 Count Response-outs: 2 Ulisse Kronos

Lopp 12. V75-7 V4-4 DD-2

2140 Auto.

1 Tunika - Adielsson E 13400 10,9a

2 Spoil Me - Haugstad K 55420 10,3a

3 Galactica - Söderholm L-Å 43325 10,7a

4 Treasure Kronos - Eriksson C 04602 09,7a

5 Cayenne Ovel - Bergh R 25302 11,9a

6 Christine Sixteen - Takter J 00450 11,3a

7 In Toto Sund - Kihlström Ö 01111 11,9a

8 Amphibian Madness - Karlstedt R 37050 13,4a

9 Escada B.R.* - Goop B 11403 10,9a

10 Cerveza - Untersteiner J 32341 12,0a

KOMMENTAR: Hemmaseger? I Kalmar möttes 4) Treasure Kronos och 7) In Toto Sund, där den sistnämnde vann från spets. Nu är jag inne på att hemmahästen får revansch från sitt bättre spår.

– Hon avslutade bra på Kalmar och nu står hon till för att komma till ledningen. Det ser ut som en bra chans, anser Jerry Riordan.

7) In Toto Sund vann i Kalmar.

– Formen är på uppåtgående och hon är lika bra med ett rygglopp. Hon bör kämpa om segern, meddelar Daniel Redén.

TIPS: 4 Treasure Kronos-7 In Toto Sund-9 Escada B.R.-outs: 3 Galactica

V75-skrällen

5) Count Response i V75-6 kan vara en riktig smällkaramell i långloppet. Han skulle startat i V75 på Kalmar nyligen, men fick strykas på grund av en felanmälan. Grundkapaciteten är hög hos åttaåringen som bör få ett fint lopp på startvolten. Se upp!

V75-förslaget

V75-förslaget är på 1152 rader och kostar 576 kronor.

V75-1: 3 Rigel Face, 5 Niky Flax, 7 Urban Kronos, 8 Generaal Bianco (1,6)

V75-2: 7 Diamanten (1,4)

V75-3: 5 Rajesh Face (6,7)

V75-4: 1 Electric Light, 3 Makethemark, 5 Muscle Hustle, 7 Dominion Beach (2,4)

V75-5: Alla tolv (3,6)

V75-6: 1 Ready Ribb, 2 Ulisse Kronos, 5 Count Response, 7 Casanova Sisu, 9 Gijon, 12 Alfas da Vinci (8,3)

V75-7: 4 Treasure Kronos (7,9)

V4-förslaget

V4-förslaget är på 336 rader och kostar 672 kronor.

V4-1: 1 Electric Light, 3 Makethemark, 5 Muscle Hustle, 7 Dominion Beach (2,4)

V4-2: Alla tolv (3,6)

V4-3: 1 Ready Ribb, 5 Count Response, 7 Casanova Sisu, 8 Digital Archive, 9 Gijon, 12 Alfas da Vinci (2,3)

V4-4: 4 Treasure Kronos (7,9)

Tips övriga lopp

Lopp 13. Final, SprinterMästaren. Kan ej tippas.

Lopp 14. 4 Venere Lux-9 Party Lane-4 Chiquitita Diablo-outs: 14 Cabades