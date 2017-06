Efter ett litet längre uppehåll är det nu åter dags för bilbingo i Liatorp. Med start nu på torsdag och kommande torsdagar fram till den 3 augusti hoppas arrangörerna på många sålda brickor.

– Vi räknar aldrig hur många personer det kommer utan bara hur många brickor vi säljer. Vi brukar sälja mellan 600 till 900 brickor och man brukar räkna drygt två brickor per person.

Det är Liatorps IF som är arrangör för bingot och de får hjälp av föräldrar till ungdomar som spelar i både Eneryda IF och i Liatorps IF.

De som kommer för att spela kan välja att antingen sitta ute i sina bilar eller ta en plats vid ett bord inne i Medborgarhuset.

– Vi har högtalare där ute så utroparen kommer nästan att höras över hela Liatorp, skrattar Sven-Olof Schreiber som har varit med och hjälpt till i nästan 22 år.

Sven-Olof och Ann Andersen, som också hon ska vara utropare under kvällarna, hoppas på lagom fint väder.

– Bingospelarna har själva med sig fika. En del har till och med haft grillen med sig och grillat utanför bilarna, berättar Ann Andersen.

I fjol lades det vanliga bingot ner för det kom för få som ville spela.

– Jag tror att det kan ha att göra med att man nu för tiden kan spela mycket på internet och att intresset för bingo inte följer med de yngre, säger Sven-Olof Schreiber.

Under bingokvällarna kommer de att ha totalt 14 spel, 12 brickspel, ett extra spel i pausen och avslutningsvis ett minibingo.

Eftersom en utropare måste ha full koncentration i drygt två timmar per kväll kommer Sven-Olof Schreiber och Ann Andersen att dela upp spelen.

– Det går inte att sitta och tänka på annat under tiden. Vi som ropare måste både ha koll på om någon tutar bingo där ute eller om någon får bingo här inne, berättar Ann Andersen.