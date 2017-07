Fakta: Billyvinds bygglovsansökan

I september 2014 söker Billyvind AB om bygglov för tre vindkraftverk med en totalhöjd på högst 150 meter i Sånnamad.

I maj 2016 beslutade miljö- och byggnämnden att inte handlägga ansökan utan avsluta ärendet. Billyvind överklagar beslutet till länsstyrelsen.

Den 21 juni 2016 beslutar länsstyrelsen att upphäva Markaryds kommuns beslut och överlämnar ärendet till miljö- och byggnämnden för ny handläggning. Under handläggningen begär nämnden in kompletterande handlingar från Billyvind, med det kommer inga handlingar. Miljö- och byggnämnden beslutar i juni i år att avslå ansökan utan att de kompletterande handlingarna kommit in.

21 juni 2017 överklagar Billyvind beslutet till länsstyrelsen.

Den 28 juli ska kompletterande handlingar lämnas in till länsstyrelsen, och därefter kan målet avgöras.