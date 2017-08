En ny termin är igång på CIL i Ljungby och vd Magnus Hellgren kunde räkna in strax under 100 nya studiesugna studenter under måndagens kick off.

– Ytterligare några är på väg in under de närmaste veckorna, berättar Magnus Hellgren.

Populär nyhet

Programmen som startar på Högskolecentrum Ljungby höstterminen 2017 är Informationslogistik, International Sales & Marketing, Digital Affärsutveckling, Fältservicetekniker Mobila Arbetsmaskiner och självklart den stora nyheten – Sjuksköterskeprogrammet.

– Vi hade över 500 ansökningar till de 15 tillgängliga platserna för Sjuksköterskeprogrammet, så det var väldigt många som sökte, siffror som var långt över förväntan, berättar Magnus Hellgren.

Bakom starten av programmet ligger ett gediget arbete, det är många bitar som måste finnas på plats. CIL samarbetar med Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Ljungby kommun för att bedriva utbildningen som ska bidra med 30 nyutbildade sjuksköterskor redo för arbetslivet – varje år.

Starkt samarbete

Paul Johannesson och Pontus Juhlin från Region Kronoberg var på plats under dagen.

– Vi var överens väldigt tidigt om att göra en satsning på den här utbildningen. Det har gjorts försök att få igång liknande projekt på andra ställen men då har de alltid krashat på olika sätt, berättar dem.

Med ett starkt samarbete mellan skolor och de teoretiska och praktiska delarna av utbildningen har Ljungby lyckas där andra misslyckats.

Och att få ut fler sjuksköterskor i arbete, i en bransch som skriker efter personal, är oerhört positivt för alla.

Sjuksköterska eller sjökapten...

Jon Östlund från Ljungby är en av de 15 nya studenterna på sjuksköterskeutbildningen.

– Jag läste till undersköterska 2003–2004 och jobbat som det sen dess, så steget för mig blev naturligt, berättar han.

Men valet av vidareutbildning kunde bli något helt annat.

– Jag var inne på sjökapten också.

Möjligtvis blev valet mellan sjökapten och sjuksköterska lite lättare när utbildningen slog upp portarna i hemstaden Ljungby.

– Nu behövde jag inte ens flytta på mig. Mina första intryck har varit väldigt bra och jag har goda förhoppningar för de tre kommande åren, avslutar Jon Östlund.

Engelska floskler

Under måndagens kick off besökte även kommunchefen Jonas Jönsson och kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson de nya studenterna för hälsa alla välkomna till Ljungby. Med tanke på att 20–talet av de nykomna studenterna inte talar svenska blev det en engelskspråkig presentation av vad Ljungby har att erbjuda. Vilket ledde till några komiska situationer som Jonas och Magnus gladeligen bjöd på – det lockade stora skratt bland de nya studenterna.