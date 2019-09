Någon bröt sig under natten till onsdagen in på Ekebackenskolan i Ljungby. Personen krossade två fönster till gymnastiksalen på skolan, och kom även in i en förrådsbyggnad genom att haspa av ett fönster. Inne i förrådet har saker slängts ut, och det har även kastats ut saker utanför men inget verkar ha stulits.