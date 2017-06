Smålänningen har träffat ägarna Bengan Göransson och Roger Arvidsson för ett snack om det som varit och om framtiden. Dock inte över en öl - för Bengan och Roger, liksom för Smålänningens utsände är det i första hand jobb som gäller.

Det är en god stund före öppningsdags, men redan är det gäster som hänger på låset och Roger låter dem komma in från regnet utanför och sitta ner i baren i väntan på att kranarna kan öppnas.

Med Tre Torn - Bryggeriet har ölkulturen på allvar kommit till Ljungby.

Högt mål

– Vi har nått målet att kunna erbjuda hundra sorters öl, säger Bengan.

Ett mål som inte bara nåtts utan även överträffat.

– ja, i dag har vi 126 sorter att erbjuda, säger Roger och berättar att man lägger mycket tid och energi i kontakter med större och mindre bryggerier över hela landet. Inte minst är det också viktigt är att utbilda personalen så att gästernas önskemål och frågor kan besvaras.

Med andra ord, begreppet "en stor stark" som under så många år var den gängse formuleringen för att beställa ett glas öl har i dag förlorat inte bara sin forna klang utan också betydelse. I stället handlar det om att hjälpa gästen med att komma på vad just han eller hon är sugen på just för tillfället.

– Vi försöker hinna med att smaka på varje öl. Det handlar inte bara om att sälja, vi ska kunna svara på gästernas frågor och kunna ge dem något som passar deras smak.

Frågan är alltså, finns det verkligen plats för en restaurang och bar med så hög profil i en så liten stad som Ljungby. ?Dessutom är Tre Torn - Bryggeriet inte ensamma på den arena där det hälls upp gyllene och skummande drycker.

– Ljungby är som alla andra städer. Folk vill ha det här och vi har hittat det vi är bra på. Ölnördarna är kanske fler i större städer men vi kan ge något till alla, säger Bengan.

Ändå händer det att man inte kan tillfredsställa allas alla önskemål hela tiden.

Stor utveckling

– Det händer att det kommer gäster som smakat någon öl från ett mikrobryggeri i Norrland som vi inte har i sortimentet. På 90-talet fanns det 20 bryggerier i Sverige i dag finns det 250. Det är omöjligt att kunna ha med alla sorter, säger Roger.

Det moderna 2000-talets ölkultur har med andra ord kommit till Ljungby, förhoppningsvis för att stanna. Vad vore bättre att fira detta än med en ölfestival? Det tycker i alla fall Bengan och Roger som planerar just en sådan - till nästa sommar!

– Vi hade tänkta att arrangera en ölfestival redan i år, men det har visat sig att vi varit lite sent uti i förberedelserna så det får bli 2018 i stället, avslöjar Bengan.

Något att se fram emot med andra ord. Men innan dess kommer det en midsommar och även i år kommer man att bjuda in hugade firare att äta den traditionella lunchen i hembygdsparken.

