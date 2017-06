– Bryne fortsätter sin långsiktiga resa och är nu både ett producerande företag så väl som ett komplett utvecklingscenter och laboratorium, berättar Tomas Liljenfors.

Bryne flyttade under 2015 in i den gamla kvarnen på Åbogatan i Diö och nu har företaget dessutom hyrt in sin produktion i fabrikslokalerna hos grannen Gemla AB.

Under 2016 gjorde företaget en rad stora investeringar, men när beställningarna inte kom in i förväntad takt var Tomas Liljenfors tvungen att skära ner på personalstyrkan.

– 2016 var ett jättetufft år. Vi gjorde tunga investeringar, köpte ett nytt analyslaboratorium och fick inte igång produktförsäljningen. Men nu med flera nya tjänster har vi breddat antalet kunder och ser en positiv utveckling.

Loop sticker ut

I dag har han två anställda, Dania Albridi och Alexander Lyrbo. Dania Albridi arbetar med internationalisering och Bryne har precis fått sin första större internationella order. Alexander arbetar med konstruktion och utveckling.

Basen ligger fortfarande i det analysverktyg för gjuteriindustrin som Tomas utvecklat, kallat Loop. Det har vidareutvecklats och tillverkas i Diö. Produkten gav Bryne stipendium från Silléns Innovationsfond av Gjuteriföreningen tidigare i år.

– Det är kul att vårt arbete uppskattas och jag tror att vi sticker ut i regionen med unika kunskaper, och har möjlighet att skapa intryck, säger Tomas.

Analyserar metall

Målet är nu att fortsatt utveckla verksamheten och kunna erbjuda materialanalys av alla sorters material.

– Vi vill också automatisera produktionen och ta fram nästa generations produkt. Vi har ett av Kronobergs mest avancerade mikroskop för att göra materialanalyser.

Bryne erbjuder bland annat haverianalyser, framförallt av komponenter från bilindustrin.

– Vi analyserar och hjälper företaget att få en produkt som håller. Genom att se strukturen i materialet kan vi se hur problemen skapats och hur de kan åtgärdas.

Tomas och Alexander arbetar också med att skapa en 3D-skrivare för metall. Men det arbetet är än så länge topphemligt.