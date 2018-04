Runt 250 förare från hela landet kom till start i strålande sol under helgen som gick. I lördagens ungdomsklass körde Hamnedakillen Carl Jörgensen in på en fin tredjeplats i första heat. Tog holeshot i andre heatet, vurpade senare in i heatet och slutade sjua och totalt femma för dagen.

Körningen och farten kändes bra. Nu måste jag bara få fler timmer på hojen. Vintern har varit lång och det har varit svårt, att få tränat på svensk mark.

I söndagens race med elit, senior och junior hade Carl ett hyfsat första hea,t trots tuffare motstånd. Han låg länge på en tolfte plats, men med händerna fulla av blodblåsor från lördagen, så gick det knappt att hålla i styret och Carl dalade till en 18:e plats.

Andra heatet fick Carl tyvärr bryta efter fem varv på grund av blåsorna på händerna.

Kommande helg är det Sverige Cupen i Kristianstad. Tävlingen där top 10 får Wild Card, elitlicens till stora SM som går i Landskrona den 21–22 april.

– .Jag skall göra det så gott jag kan, men jag har ingen ambition om stora SM ännu. I år skall jag köra ungdoms-SM, junior-SM, Sverige Cup och i serien för SMK Kristianstad i division 1, hälsar Carl.