Kenneth Cederfeldt har varit god man för ensamkommande flyktingungdomar under ett antal år i Markaryds kommun.

– 2011 fick jag en förfrågan, på hösten, av Kurt Persson (tidigare ordförande i socialnämnden). Det handlade om ensamkommande flyktingbarn och då hade jag precis gått i pension också så...

Kenneth Cederfeldt hade i många år jobbat som lärare och hade därför haft mycket med ungdomar att göra.

– Då tyckte jag att det kunde jag väl ta på mig.

Samtidigt skulle Röda korset ha en kurs i Hässleholm som handlade om godmanskap för ensamkommande flyktingungdomar, som då var ganska nytt. Den kursen gick Cederfeldt.

– När jag fick den frågan så hade jag ingen som helst aning om det fanns någon arvodering men jag hoppade på det där av både nyfikenhet och att jag tyckte att det här skulle nog passa mig.

Det exploderade

2012 fick Cederfeldt uppdraget att bli god man för två unga killar som kom från Afghanistan. Arvoderingen var då, berättar han, 200 kronor i timmen.

Under denna tid skrev Kenneth Cederfeldt dagbok som sedan lämnades till överförmyndaren och då betalades ersättning ut för de timmar som Cederfeldt lagt ut. En av pojkarna fick uppehållstillstånd i Sverige och studerar idag på Haganässkolan i Älmhult, på naturvetenskapliga programmet.

– Och under den långa period innan han kom in på gymnasiet så hjälpte jag honom med matte, för att han skulle kunna komma ifatt och komma in på gymnasiet.

Sedan dess har Kenneth Cederfeldt varit god man för flera ensamkommande flyktingungdomar. En del av dessa har fått stanna i Sverige och andra har det inte fått det.

– Sedan, efterhand, så växte det här och jag har haft två hela tiden. Sedan kom hösten 2015... då allting liksom exploderade.

2015 kom många flyktingar från Syrien till Markaryd. Då fick Cederfeldt en förfrågan från överförmyndaren om han kunde tänka sig att bli god man för några till. Då blev han det för ytterligare tre personer, förutom de två han hade haft hand om tidigare.

Personligt intresse

Kenneth Cederfeldt berättar att om den ensamkommande flytingungdomen inte har fått permanent uppehållstillstånd, så har den gode mannen numera ett arvode på 2 740 kronor i månaden, som är en schablonsumma.

– Sedan har man en kostnadsersättning på 457 kronor, som inte är skattepliktig.

Han har sett arvodena som ett tack för det han gjort som god man.

– Men jag har absolut inte gjort det för arvodets skull. Utan jag har gjort det ideellt och för att jag har ett personligt intresse för det här arbetet.

I tisdagens Smålänningen refererades formuleringar från ett beslut i kommunstyrelsen. Där stod bland annat:

"Det finns anledning att tro att arvodet har varit högre än skäligt när det gäller god man för ensamkommande barn och att det ideella inslaget därmed varit ytterst begränsat. Det bedöms därför finnas utrymme för att harmonisera arvodena för vanliga godmanskap och godmanskap för ensamkommande barn genom att det senare arvodet sänks till en nivå som motsvarar godmanskap för vanliga godmanskap."

Detta har Kenneth Cederfeldt nu alltså reagerat på.

– Jag är inte medlem i de lättkränktas förening och brukar aldrig använda ordet kränkt i mitt vokabulär. Men eftersom många människor i min närhet vet att jag är god man för ensamkommande flyktingbarn... Jag tror ingen känner igen mig i den beskrivningen som framkommer i kommunstyrelsens formulering.

Som privatperson

Kenneth Cederfeldt är politiker i socialnämnden för Socialdemokraterna, men det är som privatperson som han nu reagerar, förtydligar han. Han känner sig utpekad och om nu arvodet för gode män för ensamkommande flyktingungdomar sänks, så tolkar han det som att hans insats inte uppskattas lika mycket längre.

Uppdraget som gode man går ut på att biträda flyktingungdomar under asylprocessen och man kan säga att den gode mannen blir en slags vårdnadshavare. Det innebär exempelvis ett nära samarbete med Migrationsverket, med boenden där ungdomarna bor, och med de skolor de går i. Dessutom har gode mannen hand om deras ekonomi.