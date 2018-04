Festivalen arrangeras av föreningen med samma namn som festivalen och med stöd av Musik i syd och Växjö kommun.

Från sen eftermiddag och långt fram på nattkröken bjuder sex olika band på countrymusik eller närbesläktad sådan, som bluegrass, hillbilly, western swing, oldtime, blues med mera.

Ett amerikanskt band dyker upp, nämligen Seaborn under ledningen av Cristina Seaborn från Minnesota. Hon har erfarenhet från de flesta musikaliska genrer och är just nu i länet med sitt band. Under torsdagen-fredagen är gruppen i Älmhult. På lördagen blir man en av huvudattraktionerna på Växjö Country Roots Festival.

Festivalen inleds med Göteborgsbandet The Suger Mill Stringband, som bjuder på oldtime-music. Därefter kommer Homesick Mac och Maria Stille med The Delmore Session. Maria Stille är en sydsvensk western-sångerska som tillsammans med Homesick Mac är inspirerad av Delmore Brothers musik.

På kvällen kommer The Original Five, ett bluegrassband från Malmö, och ännu en skånsk grupp, Throwback Tribute, som med sin musik går tillbaka till en platta av Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Rondstadt.

Sista delen av festivalen spelar Seaborn samt Stockholmsgruppen The Green Line Travelers, som hillbilly och swing.