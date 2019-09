För Älmhultsborna förknippas han framför allt med legendariska bandet The Creeps med låtar som Ooh I like it och Smash.

Efter rockstjärnekarriären arbetade Hans Ingemansson som komiker och samarbetade med Felix Herngren med flera stora projekt. Han har skrivit manus till populära serien Bonusfamiljen och till filmsuccérna om 100-åringen och 101-åringen. Dessutom har Hans Ingemansson regisserat flera avsnitt av Solsidan på tv 4.

