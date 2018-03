I ett meddelade via "Säg vad du tycker" skriver kommuninvånaren i Markaryds kommun:

"Jag tycker att ett par korta bitar gång/cykelväg/stig hade utvecklat området kring väg 15/Tånnerydsvägen och vidare mot skogsbilvägen nära gångbron. Först saknas det en sträcka mellan vägen till Scandifront och nuvarande Tånnerydsvägen. Det finns plats att bygga en cykelväg längs stängslet vid industriområdet."

Kommuninvånaren tycker också att det hade det varit bra med en stig genom skogen vidare, österut, via ”stora granen” fram till den skogsbilväg som går till Timsfors. Där den går in från väg 15 kan man passera stängslet in på skogsbilvägen som går tillbaka mot Andsjön. Dessa åtgärder hade gett en bättre tillgänglighet till ett område med slingor.

Ny GC-väg

Väg 15 och v514, Tånnerydsvägen, är dock Trafikverkets vägar, svarar Ellenor Jacobsen som är chef för Markaryds kommuns Gata/Va-enhet. Men hon lovar att hon ska framföra önskemålet till Trafikverket, även om hon inte kan garantera att det blir någon åtgärd.

Markaryds kommun har, skriver Ellenor Jacobsen, lämnat in synpunkter över önskade cykelvägar i kommunen, längs med Trafikverkets vägar under kommande år. Den sträckning som kommunala tjänstemän och politiker vill ha är en GC-väg mellan Markaryd och Strömsnäsbruk, som ska gå vidare till Traryd.

"Ingen cykelväg anses viktigare än denna. Både för turism och arbetspendling."

Inget mandat

Men Markaryds kommun har inget mandat att ensamt besluta om cykelvägar, där Trafikverket är väghållare.

När det sedan gäller naturområdet vid "stora granen" och skogsbilvägen till Timsfors, så kan Markaryds kommun, förklarar Jacobsen, "ta med sig" synpunkten till en kommande översiktsplan, där naturområden och rekreationsområden kommer att diskuteras.