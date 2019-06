Just nu spelas dam-VM i fotboll. Och det svenska damfotbollslandslaget inspirerar många att spela fotboll. Men även om damfotbollen just nu får en del uppmärksamhet visar en ny rapport från Unionen att unga tjejer inte ser någon framtid inom fotboll. Mer än hälften av flickorna som spelar fotboll saknar en förebild. Av pojkarna var det istället nästan nio av tio som hade en förebild.

Det börjar redan på träningen. Unionens rapport visar att nio av tio fotbollsspelande tjejer och killar har en manlig tränare. En större andel flickor uppger att deras tränare är en kvinna, men även bland flickorna är det endast två av tio som uppger att deras tränare är kvinna. För killarna är siffran så låg som en av tjugo.

För att fotbollen ska ha en chans att bli mer jämställd behövs fler kvinnor.

Både tjejer och killar skulle kunna se en framtida karriär inom sporten, som spelare men även som tränare, coach, sportchef, kanslipersonal eller som ordförande eller ledamot i klubbens styrelse.

Men varför pratar ett fackförbund om fotboll? Och vad har det med våra lokala klubbar att göra?

Unionen är inte bara Sveriges största fackförbund – vi är också idrottens fackförbund. Unionen organiserar anställda idrottsutövare och kanslipersonal inom idrotten. Vår ambition är att öka jämställdheten på arbetsmarknaden, och därmed också inom idrotten och inom elitfotbollen.

Unionens rapport visar att ojämställdheten börjar redan i unga år.

Klubbar och föreningar som bedriver ungdomsidrott har ett stort ansvar att skapa lika förutsättningar för killar och tjejer som utövar idrott.

Därför är det dags för alla lokala klubbar att:

• Se över sina rutiner vid rekrytering av tränare till såväl pojk- som flicklag i syfte att uppnå en jämn könsfördelning.

• Anordna lokala tränarutbildningar som riktar sig särskilt till kvinnor och mammor. På så sätt minskas hindret för kvinnor som vill engagera sig, men som aldrig själva har spelat fotboll.

• Arbeta aktivt för att även flickor ska vilja vara kvar inom fotbollen.

• Aktivt verka för att pojkar och flickor värderas lika och att kön inte ska spela roll i verksamheten.

Som idrottens fackförbund kan vi inte acceptera att spelplanen är så ojämn och att fotboll är ett av Sveriges mest ojämställda yrken.

Så nu passar vi bollen till Ljungby IF, Ryssby IF, Älmhults IF och alla andra lokala fotbollsklubbar och undrar: kan ni bidra till att jämna ut fotbollsplanen? Nästa stora kvinnliga fotbollsstjärna kan komma från er.

Magnus Sjöholm

regionchef Unionen Småland