Dags för Guddarp och Ljungby

Div 4 Sydvästra tjuvstartade i onsdags med derbyt mellan Lagans AIK och Strömsnäsbruks IF som slutade med en 3–0-seger för hemmalaget. På lördag är det dags för de övriga lokala lagen Guddarps IF och Ljungby IF att begå premiär.