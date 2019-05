Ett parti som ”går i opposition mot sig själva” och samma trötta slagord som repeteras in absurdum. Detta gäller även talarna som tenderar att göra sitt bästa för att inte kritisera partiet och attackera borgerligheten.

Kanske berodde det på årets 1 maj talare i Jönköping eller kanske på att det i alla fall inte regnade men årets 1 maj var för undertecknad undantaget som bekräftade regeln. För det kom inte att handla om plakatpolitik utan mycket mer om de stora frågor som kommer att prägla den europeiska kontinenten, och om den man som Stefan Löfven har gett titeln EU-minister är rätt man att lotsa Sverige genom den tid som troligtvis kan anses vara en av de tuffaste epokerna som Europa har gått igenom under hela efterkrigstiden.

Hans Dahlgren (född 1948) är något så pass unikt som den nuvarande regeringens veteran och en ålderman när det kommer till svensk politik i sin helhet. Hans engagemang påbörjades med ordförandeskapet i Sveriges elevers centralorganisation (SECO) 1967, gick via utrikeskorrespondent för SVT och därefter via Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson. För att nämna några toppar och dalar har han varit statssekreterare, FN-ambassadör samt kabinettssekreterare på UD under Tsunamikatastrofen och fick därför uppleva hur det också var att grillas av hela svenska folket under förhör i riksdagens Konstitutionsutskott (KU). Han har kort och gott varit med om det mesta när det kommer till svensk storpolitik och innan 1 maj-talet fick vi en kort pratstund som handlade om både EU-valet och det unika med att numera vara äldst inom politiken.

På frågan om vad som är unionens största utmaning efter britternas aviserade utträde – som man ännu inte vet när det kommer att inträffa – menade han att det handlar om ”jobben, utveckling och rättvisa”. Men också om att skaffa ett slagkraftigt samarbete som även fortsättningsvis kan tävla med vår omvärld. Till detta ska läggas att ”klimatet” ligger som en våt filt över alla dessa dagliga frågor som EU också behöver hantera.

När det gäller ålder och vikten av att ha ett långt perspektiv i politiken tog Dahlgren också upp Brexitförhandlingarna och hans egen tid som SVT Rapports korrespondent i Storbritannien under 1970-talet. Äldre läsare minns säkerligen SVT-legendaren Bo Holmström som Dahlgren ett tag arbetade med, men han själv tog upp en reportageresa till Nordirland under problemen eller ”The Troubles” som britterna själva beskriver Nordirland på 1970-talet. Det var en tid då det var ”kvarter mot kvarter” och som är en relevant parallell med tanke på att fredsuppgörelsen 1998 var skör redan innan Brexit och numera är ännu mer instabil.

Nya kontroller medför nya risker som den senaste händelseutvecklingen har visat och på en direkt fråga menade Dahlgren att det ändå var befriande att ha det långa perspektivet för i och med erfarenheten vet att han vilket scenario som det kan hända att vi kastas tillbaka till om inte Brexit genomförs så att åtminstone en majoritet av de inblandade faktiskt blir nöjda.

På många sätt känns det därför lite mindre osäkert att Sveriges regering faktiskt har en så pass erfaren förhandlare när det kommer till en avgörande del av EU:s framtid.