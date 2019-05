Det går att konstatera att Sölvesborgs tidigare moderata kommunalråd Emilie Pilthammar agerade olämpligt. Det går också att raljera över hennes agerande speciellt när hon som enligt egen utsago ogillade ”lättkränka” genast kröp till korset när det började blåsa. Men att som Blekingemoderaterna rösta för att utesluta henne enkom för en ekivok bild på Facebook till stöd för Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Peter Lundgren är rent uppåt väggarna fel. Pilthammar agerade omdömeslöst men att posera på Facebook för att försvara vad hon tyckte var överdrivet i fallet Lundgren bryter inte riktigt mot moderat politik. Det var dumt men knappast ”ideologisk avvikelse” för att använda den klassiska termen från Sovjetunionen.

Blekingemoderaternas agerande tyder på panik och ger faktiskt Pilthammar rätt när hon skriver att ”du ska svänga i samma pendel som Stockholm”. Det var vad som hände moderater som vågade ha en egen uppfattning under Fredrik Reinfeldt och den som är väl insatt i partihistorien vet att det har funnits många excentriker som rymts i partiet. Beteendet kanske inte matchar ”gruppsexbilder”, men James Dickson som satt i riksdagen på 1960-talet för dåvarande Högerpartiet hade en tam snok som han brukade gulla med under riksdagsdebatter. Rolf Clarkson som satt i riksdagen för Moderaterna hade i sin ungdom varit aktiv nazist och brukade på skämt göra Hitlerhälsning. Gösta Bohman blev partiledare och hade ett språkbruk som skulle fått Sverigedemokraternas Björn Söder att rodna. Bohman sade bland annat att folk från sydligare länder kunde "bo i plåtskjul och äta bananer”. Tack vare Bohman skrev punkbandet KSMB låten ”But, we have no banans” med textraden ”med en banan i varje hand klarar sig Bohman i varje land”.

Förvisso är Emilie Pilthammar ingen Gösta Bohman men de har i alla fall det gemensamt att de är färgstarka karaktärer och har lockat väljare till sitt parti. Det går att konstatera att Sölvesborgs tidigare kommunalråd brast i omdöme. Men att partiet har röstat för att utesluta henne är inte klokt, eller ens taktiskt. Det för snarare tankarna till hur USA på 1950-talet behandlade de som var kommunister eller lutade åt vänster. Senator Joseph McCarthy hade applåderat moderaterna i Blekinge och deras ängslighet.

Kom igen nu: ”Sväng i samma pendel som Stockholm”.