Tre gösar på mer än sju kilo rapporterades, och den allra största fångades av David Nilsson, Annerstad, som liksom i fjol blev slutsegrare i klassen. Hans gös på 9,86 kilo, fångad i Bolmen den 12 augusti, gav honom segern med mer än 1,5 kilos marginal.

Fakta: Slutresultat 2017 Gädda: 1) Mirso Tesnjak, Älmhult, 12.000 gram (Möckeln, 15/6), 2) Viggo Andersson, Ljungby,.. Fakta: Slutresultat 2017 Gädda: 1) Mirso Tesnjak, Älmhult, 12.000 gram (Möckeln, 15/6), 2) Viggo Andersson, Ljungby, 11.620 (Lagaån, 2/7), 3)Gustav Holub Andersson, Annerstad, 10.300 (Kösen, 15/7), 4) Erik Rexfelt, Falkenberg, 10.200 (Bolmen, 19/7), 5) Joakim Holmqvist, Angelstad, 9.645 (Bolmen, 1/7). Abborre: 1) Ronny Gustafsson, Ljungby, 1.524 gram (Bolmen, 6/7), 2) Andreas Nilsson, Ljungby, 1.335 (Bolmen, 19/8), 3) Johannes Bodi, Lagan, 1.069 (2/8) 4) Ulf Gustafsson, Ljungby, 867 (Bolmen, 17/8), 5) Gustav Nilsson, Vislanda, 611 (Möckeln/Bölsnäs, 9/7). Gös: 1) David Jonsson, Annerstad, 9.860 gram (Bolmen, 12/8), 2 )Andreas Nilsson, Ljungby, 8.220 (Bolmen, 23/6), 3) Gustav Yngvaldsson, Ljungby, 7.100 gram (Flåren, 2/7). 4) Melvin Andersson, Ljungby, 6.600 (Lagaån, 21/6), 5) Johan Rydell, Bolmsö, 5.020 (Bolmen, 10/8) Maratonligan i fisketävlingen 1989-2017, abborre: 1)Andreas Fransson, Ryssby, 2.058 gram (Fenen, 14/8 1993), 2) Janos Nagy, Ljungby, 1.994 (Bolmån, 2/7 1997), 3) Tony Andersson, Ljungby, 1.960, (Flyxen, 13/7 2009), 4) Wulf Nehls, Weisin, Tyskland, 1.950 (Tuvesjön, 11/8 2014), 5)Tony Andersson, Ljungby, 1.820 gram, (Flyxen, 19/7 2008). Gädda: 1) Bo Rydén, Strömsnäsbruk, 15.600 gram (Bolmen, 22/7 2013), 2) Jan Schultz, Ljungby, 15.400 (Vidöstern, 25/7 1993), 3) Dieter Schymetzko, Troisdorf, Tyskland, 15.100 (Bolmen, 14/8 1996), 4) Jan Andersson, Linnebacken, 340 12 Annerstad, 14.750, (Bolmån, 29/7 1998) 5) Karl-Heinz Mlodzian, Herten, Tyskland, 14.500 (Vidöstern, 18/7 1994) och Manfred Liebig, Rödingvägen 16, Bolmstad, 341 95 Ljungby, 14.500, (Bolmen, 27/7 1998). Gös: 1) Karl Sandrock, Bolmsö, 10.080 gram (Bolmen, 21/6 2010), 2) David Jonsson, Annerstad, 9.860 (Bolmen, 12/8 2017). 3) Günter Weber, Lohra, Tyskland, 9.600 (Bolmen, 28/7 2005), 4) Andreas Nilsson, Ljungby, 9.510 (Bolmen, 29/6 2014), 5) David Jonsson, Markaryd, 9.160 (Bolmen, 16/6 2016).

David går för övrigt in på andra plats i tävlingens maratonlista, det vill säga den resultatlista där man räknar in alla storfiskar som fångats och rapporterats i Smålänningens och Abu-Garcias sommarfisketävling. Tävlingen har pågått sedan 1989. Det är den enda av årets storfiskar som går in på tio-i-topplistan i maratonligan.

Oförändrat i topp

Det blev ingen ändring i den absoluta toppen i någon klass under de sista veckorna. Däremot dök det upp nya på prisplats i alla tre klasserna.

Slutlig tvåa i gösklassen blir Andreas Nilsson, Ljungby som i Bolmen fått en gös på 96 centimeter och 8,22 kilo. Trea slutade Gustav Yngvaldsson, Ljungby,som fått en 7,1-kilosgös i Flåren. Andreas är också en tidigare vinnare i gösklassen, och har i år också fått fina fiskar även de båda övriga klasserna.

Andreas lägger också beslag på andraplatsen i abborrklassen, men åt tidigare ledaren Ronny Gustafsson fanns inget att göra. Hans abborfångst i Bolmen mitt under högsommaren på drygt 1,5 kilo räckte till seger med nästan 200 grams marginal.

Andreas Nilsson tog sin största abborre på 1.335 gram i Bolmen under andra halvan av augusti.

Trea i klassen kommer Johannes Bodi, Ljungby, som fått en abborre på drygt kilot.

Under de sista veckorna rapporterades också en stor abborre, fångad av Ulf Gustafsson, Ljung. Han fiskade i Bolmen och fick en abborre på 867 gram.

Miros vann

Miros Tesnjak, Älmhult, vann gäddklassen med en 12-kilosfångst, närmast följdes han av Viggo Andersson, Ljungby, som i Lagan fått en gädda på 11,62 kilo. På tredje plats hamnade Gustav Holub Andersson, Annerstad. I Kösen fick han en 10,3-kilosgädda. Andreas Nilsson, Ljungby, har rapporterat en gädda på 9,1 kilo fångad i Möckeln.

De tre främsta i varje klass kommer att prisbelönas under hösten.