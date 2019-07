Sen 90-talet har fisk planterats på flera olika platser i Ljungby kommun och i år är inget undantag. Bengt-Göran Johansson, ordförande i Lagan-Skålåns Fiskevårdsområdesförening, berättar att de brukar plantera fisken öring två gånger varje år, under maj och sommaren. Öringen sätts då in söder om Elverksbron, men även in i Lagan och mellan Lagan och Vittaryd.

Regnbåge ej tillåtet

På senare tid har länsstyrelsen ändrat reglerna gällande vilka fiskar som ska få planteras ut i Ljungby kommun. Nu är det endast öring som är tillåten då de valt att inte acceptera plantering av regnbågslaxen då den inte kan reproducera sig i svenska vatten. Det planteras 1 300 fiskar, 500 kilogram per tillfälle.

Johansson förklarar att det är för sportfisket som föreningen gör detta. De vill få igång en stabil självproducerande stam fiskar, men det är svårt för fiskarna att överleva vid kraftverken då det exempelvis inte finns några trappor som fiskarna behöver för att ta sig genom och det är även brist på lekbottnar för öringen som behöver det för att fotplanta sig.

- Man får hoppas att Ljungby kommun engagerar sig mer i vattendraget, säger Bengt-Göran Johansson, följt av att han berättar hur värdefullt Lagan är för turister och för invånarna i Ljungby.

Vill engagera fler

Utöver planteringen av fiskar har fiskevårdsområdesföreningen också hand om försäljningen av fiskekort och har nu i år höjt åldern för gratis fiske till 18 år. Tidigare år har de gjort det gratis att fiska för ungdomar upp till 16 år och nu vill de engagera mer ungdomar till att prova fritidsaktiviteten. Johansson berättar att de har engagerat sig mer i skolan då de låtit skolklasser åka ut och prova sportfiske, något som har varit mycket populärt.

Annons

Tjuvfisket är dock något som gör det svårare för föreningen att fortsätta med sitt arbete då inkomsterna de får från fiskekorten går direkt tillbaka in i sportfisket igen. Ju färre fiskekort som säljs, desto mindre fisk har man råd att plantera.

- Sedan får vi se om fiskekortspriserna kan hållas som det är nu för fisken blir dyrare och det stiger varenda år, förklarar Johansson gällande ekonomin.