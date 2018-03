När Matija Rafaj skriver en motion ställd till socialdemokraternas distriktskongress där han vill införa sockerskatt, känns det inte speciellt seriöst. Interna motioner i partierna brukar sällan bli offentliga förrän de godkänts och gått vidare till högre instans.

Att det är just Matija Rafaj som skriver motionen blir nästan lite komiskt, då han själv för något år sedan under en kort tid drev en butik i Ljungby med stort utbud av godis. Kan det vara så, att problemen med övervikt och ohälsa har uppkommit under det senaste året? Hur trovärdig är Matija Rafaj som driver denna fråga? Är det okej att äta godis med hög sockerhalt om någon tjänar pengar på det?

Jag personligen ser ett stort problem med bland annat ökat sockerintag som resulterar i ohälsa, och ser fram mot bred information som leder till att människor tar ett större ansvar för sin egen hälsa.

Ann-Charlotte Wiesel (M)