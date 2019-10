Att vara målvakt i IF Troja-Ljungby Vi står där längst bak, den sista utposten som avgör om motståndaren får inkassera en högre siffra på resultattavlan. Vissa kallar oss dumma, en del kallar oss konstiga, för vem skulle egentligen vilja stå i vägen för puckar som kan färdas i upp till 160 kilometer i timmen. För vem skulle tycka det är kul att ha allas ögon på sig och känna pressen över att ett enda misstag ofta leder till ett mål bakåt, eller kanske till och med en förlust. Vi kan ena stunden vara syndabock, för att nästa gång hyllas likt kungar. Men vilken människa kan klara av denna mentala berg och dalbana och utsatthet? Det gör vi, vi målvakter älskar den. Vi älskar att stå där längst bak och hjälpa vårt lag vinna matcher. Vi älskar att göra den där avgörande räddningen som innebär en vinst med 2-1. Framförallt så älskar vi att vara ishockeymålvakter, den häftigaste positionen i idrottsvärlden. Som ni kanske märker kommer denna krönika handla om målvakter. Det är för att det är Trojas målvaktstränare som sitter vid tangentbordet. Jag jobbar med alla målvakter i föreningen, från de yngsta på ungdomssidan till de äldsta i A-laget. Jag tänkte ta tillfället i akt att berätta lite om hur det är att vara målvaktstränare i ishockey och hur vi tränar målvakterna i de olika åldrarna. Att jobba som målvaktstränare har varit en dröm för mig sedan jag själv slutade spela för åtta år sedan. Jag märkte att lära ut målvaktsspel till yngre målvakter är det roligaste jag vet. Att få nörda ner sig i tekniska och taktiska detaljer som gör uppgiften att rädda pucken lättare har blivit en passion. Det började i hemstaden Gävle och U11-laget i min moderklubb IK Huge. Känslan att detta var vad jag ville göra växte fram mer och mer och jag bestämde mig för att satsa på det. Flyttlasset gick ner till Småland och Växjö där jag kombinerade ledarskapsstudier med en roll som målvaktstränare på ungdomssidan i Växjö Lakers.

Jag lärde mig massvis och blev en bättre tränare för varje dag som gick. Efter studierna tog jag en chansning och hörde av mig till Troja, och efter lite medstuds lyckades jag komma in idet klassiska Ljungby-laget. Nu sitter jag här i början på min andra säsong i Troja och kan stoltsera med att ha det som jobb. Men vad innebär detta jobb då kan man undra. Jo jag tycker det är viktigt att ha en röd tråd för träningen av alla målvakter i föreningen,även om vissa skillnader kommer naturligt. Så om vi börjar med de yngsta på ungdomssidan så handlar det såklart mycket om grunder. Varje måndag har vi ett specifikt målvaktspass där stor vikt läggs vid att lära sig den skridskoåkning som målvakter behöver. Målvakter behöver vara extremt duktiga på skridskorna för att hela tiden vara i rätt position inför pucken. Jag kan höra ibland att folk tycker målvakter bara står där i målet, men oj så fel de har. Det är extremt komplext att med ordentliga frånskjut och snabba rörelser i både djupled och sidled på en väldigt liten yta ändå ha balans under fötterna för att i slutändan kunna rädda pucken. För just det sistnämnda, att rädda pucken,är också något som vi lägger stor vikt vid på träningarna. Det är ju vad det handlar om i slutändan. Målvakterna får lära sig olika sätt att rädda pucken för att även bli trygga i den delen. På juniorerna så är träningen i många delar väldigt lik den på ungdom. Jag tränar dem på morgonen två gånger i veckan när de har sitt hockeygymnasium samt på kvällarna. Skridskoåkning och räddningsteknik tränas även här men på en lite högre och svårare nivå. Sedan börjar mer fokus komma på de taktiska delarna av målvaktsspelet i denna ålder. Målvakterna lär sig hur de ska spela i vissa utsatta lägen. De får lära sig hur mycket de täcker från olika platser på isen för att sedan kunna välja hur de vill spela utifrån det. På så sätt byggs det upp en struktur över varje målvakts sätt att spela. Detta kan dock variera enormt från en målvakt till en annan. Här börjar vi även jobba en hel del med video. Att se sig själv göra olika saker kan vara väldigt lärorikt. Längst upp har vi sedan A-laget.

Jag och målvakterna går där på is på eftermiddagarna cirka 20 minuter innan resterande laget för att ha målvaktsträning. Även om grunder alltid är viktigt att träna oavsett ålder så blir det inte lika mycket med seniorer. De har redan en stabil grundteknik att stå på. De två målvakter som vi hittar i A-laget just nu är två extremt bra målvakter som båda har mycket rutin. Kan säga att jag nog fått lära mig mer av dem än vad de har av mig. Men träningen här går egentligen ut på att göra dem trygga i de situationer de utsätts för i en match. På träning efterliknar vi därmed olika situationer där målvakterna får träna på att spela dem på det sätt de tycker lämpligast. Sedan finslipar man mer på detaljer som kan göra agerandet lite bättre. Även här är en stor del av träningen med video, både från träning och match. Matcher går vi igenom tillsammans i efterhand för att se vad som funkade bra och om det finns något att jobba på. Hoppas ni med denna text fått en bild av hur min vardag kan se ut och hur målvaktsträning kan bedrivas.

Emil Karnatz, Målvaktstränare och kanslist